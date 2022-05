Le CE Gaumais au panthéon du sport luxembourgeois

Les tireurs gaumais sont donc arrivés aux portes de la finale à Heidenheim! Ils sont parvenus à sortir du groupe avec deux victoires sur trois, pour atteindre le tableau de 16. " Nous avons alors écarté les Israéliens d’Hapoel Kfar Savar sur le score de 45-39. En quarts de finale, on a sorti une grosse performance face aux champions des Pays-Bas de Scaramouche Arnhem, avec une victoire sans discussion 45-32. Et un ticket pour les demis face aux Italiens du G.S. Fiamme Oro Roma. Notre parcours s’est arrêté à ce stade-là avec une défaite 24-45. En face, on retrouvait quelques-uns des membres de l’équipe nationale. "

«On est extrêmement fier»

En petite finale, au terme d’une rencontre où ils ont manqué d’agressivité, ils ont été battus par les Allemands de TSV Bayer Leverkusen. Le CE Gaumais se glisse donc à une très jolie 4eplace européenne! " On est extrêmement fier de cette performance et on peut même nourrir quelques regrets pour cette rencontre pour la médaille de bronze. D’autant que l’on n’a pu compter sur la présence de Flavio Gianotte, le champion du Luxembourg, qui nous a fait défaut à cause du Covid. Mais si on nous avait dit au départ que le CE Gaumais allait atteindre les demi-finales des championnats d’Europe par équipes, on aurait directement signé à deux mains. "