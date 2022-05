UCE Liège: 36 buts pour le duo Ngieme-Namotte

Le club, issu d’une fusion entre Espanola et Iberia Liège, et donc à l’accent espagnol au niveau du comité, a ensuite sorti deux formations verviétoises, Aubel et Elsaute, deux fois en déplacement. Ces cinq succès consécutifs offrent un long déplacement aux "socios", du club établi à Grivegnée.

" Ce qui nous arrive est du pur bonheur, affirme Jean-Marie Raucq, le coach de cette équipe. N ous avons un budget très limité et arriver au tour final interprovincial est extraordinaire pour notre club. Historique même. L’UCE Liège est un club modeste. "

Les deux meilleurs buteurs de P1 liégeoise

Modeste certes, mais qui compte en ses rangs quelques joueurs ayant connu l’échelon supérieur comme Crits, Schroeder ou Santamaria.

Mais deux éléments, surtout, ont crevé l’écran cette saison: Terry Namotte et surtout Arnold Ngieme, chacun auteur de 18 buts cette saison, se partageant la première place du classement des buteurs de P1 liégeoise.

Formé à Lille, Arnold Ngieme dispose d’un gabarit hors norme, est capable de jouer dos au but et trouve facilement la cible.

La paire Namotte-Ngieme aura donc marqué 36 des 58 buts de l’UCE Liège durant la saison régulière, soit plus de 60%. Ngieme vient, lui, d’ajouter trois roses en deux rencontres du tour final pour une à Namotte.

Coaché par un ancien joueur d’Ortho

" Notre bonne saison a donné de la visibilité à plusieurs joueurs qui nous quitteront pour jouer en D2 , confie Jean-Marie Raucq. Qui? Je ne peux pas encore citer les noms, mais nos meilleurs éléments vont sans doute nous quitter. Nous n’avons pas les moyens de les retenir, donc nous serons certainement moins forts la saison prochaine. "

Ce n’est pas pour autant que l’UCE Liège effectuera le voyage en Gaume sans ambition. " Sans pression, oui , poursuit l’ancien joueur d’Ortho, où il resté durant quatre saisons. J’ai déjà regardé toutes les vidéos des rencontres de Meix-devant-Virton. Tout en sachant qu’on pourrait jouer contre Longlier (NDLR: si Durbuy annonce officiellement son retrait en D3 avant ce prochain week-end). Je connais les valeurs de la province du Luxembourg et je sais que Meix a perdu le titre à quelques minutes de la fin du championnat. Mais comme à Aubel et Elsaute, nous n’aurons rien à perdre. Je regrette juste que nous jouions en déplacement pour la troisième fois d’affilée et que le club ne profite pas financièrement de cette folle aventure."

Et s’il veut que son club obtienne enfin le droit d’évoluer à domicile, Jean-Marie Raucq doit espérer que l’UCE Liège s’impose ce week-end pour accueillir Biesme, le qualifié namurois pour ce tour final interprovincial.