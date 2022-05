C’est une décision dure, mais juste. Arrêter une finale des play-off, c’est rare et ce n’est peut-être pas évident à comprendre pour tout le monde. Mais là, c’est logique. Depuis trois matches, plus on joue contre eux, plus c’est intense, agressif et malsain. Si on avait continué cette finale, ça aurait encore dégénéré, sur le terrain ou en dehors. C’est légitime que le titre nous revienne. On le mérite. On termine le championnat en tête. Notre bilan contre eux, c’est 3-1. Et notre défaite, c’était en octobre. On vient de les battre deux fois sans être inquiété.

Vous n’aviez pas envie de disputer la deuxième manche là-bas?

Non. Après les incidents, c’était hors de question. Ça dépasse le cadre du basket. Ce sont des fous furieux.

Ça aurait été l’enfer là-bas?

Oui. Et, surtout, on n’aurait pas été en sécurité. À Mont-sur-Marchienne, en fin de championnat en avril, quelques joueurs et une partie des supporters s’étaient déplacés et nous attendaient, parce qu’ils voulaient une explication par rapport à une photo sortie sur les réseaux, après notre victoire en Coupe AWBB. Tous les supporters et les joueurs ne sont pas à mettre dans le même sac. Mais ils ont déjà créé des problèmes un peu partout, et encore plus quand ils perdent.

Quelle était l’ambiance dans le vestiaire, après le match, dimanche?

Tout le monde était un peu choqué. Personne n’avait jamais connu cela. Des altercations et des affrontements plus virils, ça arrive. Des insultes, il y en a. Mais là, avec une telle violence verbale et physique, de la dégradation de matériel, on a dépassé le cadre du respect des valeurs sportives. D’ailleurs, tout le monde ne parle que de ça et pas du match.

Vous étiez prêts à déclarer forfait et à attendre la troisième manche?

Je ne sais pas dans quelle mesure ça aurait été possible. Mais ce qui est certain, moi, c’est que je n’aurais pas été là-bas. Et mes joueurs non plus.

Sur le terrain, il y a beaucoup de provocations. Et une bonne entente entre les joueurs?

Depuis qu’on les bat, il n’y a quasi plus de bonne entente. Sauf avec Tommy Cirelli et Anthony Tshiteya, et dans une moindre mesure, avec Cedric Martin. Ça ne veut pas dire qu’on est pote avec eux, mais ça reste dans le cadre du basket. Il y a beaucoup de provocations. Le problème, c’est que ce n’est pas que du «trash talk», ce sont des insultes en continu.

Il faut tout de même dire que vos joueurs ne sont pas les derniers pour provoquer?

Non, c’est sûr. On est arrogant, on va chambrer, mais on reste dans le cadre du sport. On ne va pas se laisser faire, mais on ne va pas exagérer comme eux. On a des valeurs et on est plus intelligent. Pierre (Geubel), le joueur qui leur a fait le plus mal sur les trois derniers matches, a été ciblé et victime d’un coup direct volontaire à la fin du match. Il n’y a aucune comparaison avec nous. On ne parle pas de la même chose.

Gagner le titre de cette manière, ça fait quoi?

C’est décevant. On aurait préféré le gagner sportivement, sur le terrain. C’est à cause d’eux qu’on en est là. C’est dommage, mais comme je l’ai dit, on mérite ce titre. On a été le chercher, on est invaincu depuis le mois de novembre.

Et aujourd’hui, au lieu de parler du match retour et de la tactique, on en est à parler d’incidents et de gens qui ne méritent pas qu’on parle d’eux.

Vous avez tout de même prévu de le fêter cette semaine?

Oui. On va boire un verre. Et on va prévoir plusieurs dates pour se revoir.