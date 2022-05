Durbuy ne jouera pas à Houffalize

Durbuy, éjecté des installations de Barvaux par la Commune, espérait trouver un terrain d’entente avec la RESCH pour profiter des installations de Nadrin ou Wibrin la saison prochaine et maintenir une équipe en D3. Le club durbuysien, contraint de déménager, doit en effet trouver un nouveau terrain à 30 km maximum à vol d’oiseau du stade de Barvaux, où il jouait jusqu’ici. Après réflexion, et comme il le laissait déjà sous-entendre avant le week-end, le comité houffalois a toutefois décidé de ne pas donner suite à la demande du repreneur durbuysien Ousmane Sow. L’avenir de Durbuy en D3 est donc de plus en plus incertain…