0 Aucun limogeage à déplorer durant la saison. Chaque coach est resté en place jusqu’à la fin du championnat. C’est rare!

0 Les Orgeotois sont casaniers. Ils n’ont pas décroché le moindre point hors de leurs bases.

1 Bure a connu une saison ô combien délicate avec une seule victoire au compteur, face à Orgeo B le 12 septembre 2021. Les Burois ont encore pris un point le week-end suivant contre Namoussart, avant de terminer le championnat par 20 défaites de rang (dont deux par forfait).

2,45 C’est la moyenne de points récoltés par match par le champion.

3 Corbion a essuyé trois défaites dans ce championnat. Face à Bouillon le 4 septembre, Namoussart le 6 février et Tellin le 13 février.

4 La série était composée de quatre équipes B. Aucune ne figure finalement dans le top 5: Ochamps B (6e), Libin B (7e), Wellin B (9e) et Orgeo B (12e). Elles ne pouvaient, de toute façon, pas monter.

6 Ochamps B a terminé un match sur quatre en infériorité numérique: les hommes de Christophe Plennevaux ont vu rouge à six reprises, un record dans la série.

13 Bouillon a enfilé pas moins de 13 pions à Bure le 3 octobre 2021.

16 Jeremy Guillaume, le dernier rempart de Corbion, a participé à 16 rencontres. Résultat? 16 victoires! Le talisman des Jaune et Bleu.

Avec seulement seize cartons jaunes récoltés, ainsi qu’une rouge directe, Bertrix aura été l’équipe la plus fair-play de la série.

22 Bouillon pourra se consoler avec le titre honorifique de meilleure défense de la série. La forteresse Bouillonnaise a confirmé sa réputation avec seulement 22 buts encaissés en 24 sorties.

25 C’est le nombre de buts inscrits par le pichichi de la série Quentin Gofflot (Namoussart). C’est près de la moitié du total de son équipe (25/54).

Corbion retrouve la P2, division que les Jaune et Bleu avaient quittée en 1988 après avoir terminé bons derniers en 2B avec huit points. 34 ans de disette, donc, au total!

49 Warmifontaine est l’équipe qui aura donné le plus de boulot aux arbitres: 49 cartes jaunes, 2 doubles jaunes et 3 rouges directes! Avec cinq biscottes et deux exclusions, Joshua Boland s’est particulièrement "distingué".

50 L’âge du cornac de Petitvoir, David Rigaux, qui du haut de ses 50 ans va quitter le monde du football au profit de sa famille.