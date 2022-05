Au Grand-Duché, Dudelange n’a plus qu’à préparer la fête du titre

Si les miracles existent en football, c’est difficile d’en imaginer de cette ampleur.

Le Fola de Sébastien Grandjean, vainqueur 0-1 à Pétange, ne pourra donc renouveler son titre, mais c’est déjà une réelle performance d’avoir tenu tête au F91 quand on sait à quel point le noyau a été démantelé l’été dernier. Les Eschois doivent désormais assurer leur 2eplace que convoite toujours Differdange après son succès 0-2 à Etzella.

Dix assists pour De Almeida

Les Differdangeois disputeront, lors de la dernière journée, un derby qui vaudra le déplacement face à Niederkorn, lequel a battu Wiltz 2-1, notamment grâce à deux assists de DeAlmeida qui a porté son total à dix. En tête en mars, cinquième désormais, le Progrès n’a plus qu’une chance infime d’être européen en bout de parcours.

Le Swift Hesperange, victorieux à Hostert (1-3) avec un Couturier en verve (1but, 1assist), espère encore dépasser Differdange lors de l’ultime journée ou devra peut-être compter sur un succès final de Dudelange en Coupe pour hériter d’un ticket continental même s’il termine à la 4eplace. Ironie de la situation, le club actuel de Flavio Becca devra donc peut-être bénéficier d’un coup de main de son ancien club pour atteindre son but.

Muric, Tibor et Duracak barragistes

Conséquence de son revers face au Swift, Hostert, qui jouait sans Tibor mais avec Muric et Duracak, ne peut désormais plus échapper aux barrages. Et le Wiltz de Mathieu Cornet reste en situation défavorable avec deux points de retard sur Rosport qui a empoché trois unités précieuses contre Mondorf (3-1). Principalement grâce à l’ancien Virtonais Abdelkadous, auteur d’un doublé et d’un assist.

On notera encore la large victoire du RFCU contre Strassen (6-1). Simon a inscrit l’un des buts du club de la capitale, Babit a sauvé l’honneur sur penalty.