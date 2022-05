En novembre 2016, le club, alors en P1, écarte son T1 Jacques Boutay, qui a pourtant le soutien du groupe, au profit d’Alain Hourlay.

En juillet 2017, après avoir découvert un trou dans la caisse, le comité annonce aux joueurs qu’ils doivent revoir leurs émoluments à la baisse. Ce qui entraîne trois départs en début de préparation.

En mars 2018, l’entraîneur en place, Thierry Maes, claque la porte, déçu d’apprendre que le poste de T1 a été promis à Thibault Collard pour la saison suivante.

En février 2020, c’est l’équipe B du club, deuxième de son championnat en P3E, qui fait parler d’elle. Comme Thierry Maes avant lui, le coach Pierre Pirotte apprend par la bande qu’il ne sera pas prolongé à la tête de l’équipe. Résultat des courses: les joueurs se mettent en grève, plusieurs cadres claquent la porte et l’équipe déclare forfait lors du déplacement à Waha-Marche B. L’arrivée du Covid, qui précipitera l’arrêt des championnats, mettra fin à cette saga.

Depuis le passage à la nouvelle année, les surprises se succèdent. Fin janvier, Thibault Collard annonce qu’il ne prolongera pas à la tête de l’équipe fanion. Dans la foulée, la RESMelreux-Hotton dévoile son successeur: Sébastien Collette, un ancien joueur du club.

Nouveau rebondissement début avril. "Pour différentes raisons, le club a revu sa position et a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Sébastien Colette, annonce le comité dans un communiqué. Après une saison convaincante à la tête de l’équipe B, le club a décidé de faire confiance à Kévin Yangara. Il deviendra donc le coach de l’équipe A pour l’année 2022-2023."

Deuxième de 2C après une fin de saison en boulet de canon (22/24), Melreux-Hotton s’attaque au tour final début mai. Les Rouges écartent Harre-Manhay lors de la première journée, puis Érezée lors de la deuxième, ce dimanche, aux tirs au but.

Une rumeur commence alors à se répandre en soirée: Melreux-Hotton pourrait scratcher son équipe pour la suite de ce tour final qui consiste en un tournoi triangulaire, avec Bleid et Assenois, dont le vainqueur montera en P1. La raison de ce possible forfait? Le comité et les joueurs sont en instance de divorce, et la majorité des membres de l’équipe A (Collard, Leboutte, Philippot, Galer, Laffineur, Hellin, Borrey, Muller, Englebert, Talbot, Vincent…) sont sur le départ. "La façon de communiquer de certains membres du comité, dont un qui n’est plus là aujourd’hui, a fini par frustrer beaucoup de joueurs, nous dit un membre de l’effectif, pour expliquer cet exode soudain. Certaines décisions sont prises à la va-vite et on ne les comprend pas toujours. Les départs annoncés de Collard et Leboutte ont aussi entraîné un effet boule de neige."

Contre Bleid dimanche

Le comité s’est réuni hier soir pour trancher: Melreux-Hotton ne déclarera finalement pas forfait et jouera le jeu jusqu’au bout. "Avec tous les départs, on se posait des questions, glissait hier soir le président Benoît Gilloteaux. Par respect pour les autres clubs, ceux que nous avons éliminés notamment, nous avons décidé de ne pas déclarer forfait. Si on monte, on assumera."

Une décision qui fait le bonheur des joueurs et du staff.

"Je comprends que le comité ne soit pas chaud à l’idée de remonter en P1, vu le contexte, mais à partir du moment où nous avons entamé ce tour final, nous voulons aller au bout" , observe le coach Thibault Collard.

Les Melreusiens recevront donc Bleid ce dimanche lors de la première journée, comme le prévoit le calendrier. Le perdant de ce duel affrontera ensuite Assenois le 26 mai. Assenois qui défiera le vainqueur de la première journée le 29 mai, lors du dernier match.

Seul le vainqueur de ce tournoi à trois montera en P1.