En photos, Tenneville n’a même pas laissé un petit but aux Borquins

Pour le suspense, il faudra cependant repasser: il n’aura duré que durant la première période. Dès la 2', François récupère le ballon dans l’axe, après une percée de Leboutte, et slalome pour ouvrir le score (0-1). Saint-Hubert prend alors la maîtrise du jeu, mais ne trouve pas de solution offensive face à un bloc tennevillois bien en place. Hubert trouve même Leboutte qui force Thiry, plus réactif que sur le premier but, à l’intervention.

Un peu plus tard, François coupe toute la défense hubertine, mais Thiry est au rendez-vous. Huberty force aussi le gardien du MF à la parade.

Hubert marque de son camp

En fin de premier acte, Chardome sort Pirlot de la léthargie. Dès la reprise, on retrouve François pour une frappe lointaine qui fait mouche (0-2). À la demi-heure, Hatert isole Hubert qui accepte l’obole (0-3). Le match est plié à un quart d’heure du terme quand Valentin plante le quatrième but (0-4). Insatiable, le public veut encore des buts. Les Tennevillois entendent le message. Hubert plante le plus beau but de la soirée en ajustant un lob alors qu’il se trouve à son point de corner (0-5). Huberty et Q. Hatert profitent de la bonne vague pour planter deux nouveaux buts (7-0). Les Borquins boivent donc le calice jusqu’à la lie quand Peltgen teste l’élasticité du maillot tennevillois et écope d’un carton jaune. Thiry se réveille en fin de partie en sortant quelques ballons chauds dont un penalty de Ruelle qui voulait se faire justice. "C’est un vendredi à oublier, avoue le gardien et capitaine du MF Saint-Hubert Boris Thiry. Le résultat est vraiment dur. On doit avouer qu’il nous a manqué quelque chose au niveau offensif. Comment voulez-vous gagner sans avoir de réelles occasions? Et il faut avouer que le score est finalement logique. Toutefois, notre saison est totalement réussie. On a fêté le titre en fin de saison et on a pu profiter d’une superbe soirée avec une finale de Coupe dans une très belle ambiance. Qu’espérer de mieux? On est vraiment heureux de participer à une telle fête du football en salle."

En effet, la soirée aura été une véritable propagande de football en salle, si l’on excepte le comportement de quelques supporteurs de Halanzy un peu chauds durant et après la rencontre de leur équipe, dans la finale des équipes B et C. Grâce à des tribunes en feu, les amateurs de football en salle ont pu profiter d’une soirée de haut vol avec des rencontres intenses, même si la qualité de jeu n’était toujours pas au rendez-vous.

MF SAINT-HUBERT: Thiry, Peltgen, Chardome, Claude, Collette, Breuskin, Plainchamp et D. Haag.

ACTION 22 TENNEVILLE: Pirlot, François, L. Hatert, Ruelle, Au. Huberty, Valentin, Hubert, Leboutte, Q. Hatert et Deglim.

Évolution du score: 0-1; 0-7.