News de nos expatriés : Moris infranchissable contre Anderlecht, assist pour Lapoussin

Dessoleil sur le banc Dorian Dessoleil a sans doute payé sa mauvaise prestation face à Anderlecht il y a huit jours. Aussi bien au Parc Astrid jeudi (pour le retour) que face à Bruges ce dimanche, l’ancien Virtonais n’a pas quitté le banc de l’Antwerp.

Angleterre

Promenade pour Castagne Leicester s’est nettement imposé ce dimanche à Watford, futur descendant (1-5). Avec Castagne à l’arrière droit durant 90minutes.

Allemagne

Meunier avec le groupe Thomas Meunier a repris l’entraînement collectif avec Dortmund au début de la semaine dernière. Mais le latéral ardennais était évidemment encore trop court pour être repris dans l’effectif des Jaune et Noir ce week-end. Dortmund a battu Berlin et termine la saison à la 2eplace, à huit points du Bayern et de son T1 Dino Toppmöller. L’objectif de Meunier est désormais d’être fit pour les quatre prochains rendez-vous des Diables, programmés en juin.

Sans Siquet Fribourg, battu à l’ultime minute à Leverkusen, finit le championnat à la 6eplace et prépare à présent la finale de la Coupe d’Allemagne, prévue samedi prochain contre Leipzig. Hugo Siquet, blessé une semaine plus tôt, n’a pas été repris ce week-end. Ni en équipe A ni avec les espoirs.

France

Valette finit par un revers Le championnat de Ligue 2 s’est clôturé samedi, avec une nouvelle défaite de Nancy, la lanterne rouge, contre Pau (2-3). Devant des tribunes très peu remplies, Valette, aligné entre les perches, n’a rien pu faire sur les trois buts. Dunkerque, autre descendant, s’est incliné aussi (3-1 à Quevilly) et sans le concours de Demba Thiam qui était aux soins.

Arménie

Lesquoy sur le banc Arata Armenia a battu Van (1-0), mais sans le concours de Lesquoy qui est resté sur le banc.