0 Sainte-Ode B est la seule équipe à ne pas avoir pris un point hors de ses bases.

0 Une seule équipe n’a pris aucune rouge cette saison. Son nom? Vaux-sur-Sûre.

1 Alan Sensique, le médian de Bras, a raté… 1 entraînement cette saison. Et encore, c’était pour aller coacher son équipe de U17

5 Le nombre de points pris par Cobreville au cours des douze dernières journées. Une énorme chute pour les Mauves qui ont longtemps occupé la cinquième place avant de finir en roue libre.

5 Cinq coaches, à savoir Bernard Lutgen (Sibret), Hervé Tuaux (Sainte-Ode B), Dimitri Gatez (Bourcy B), Yves Pierson (Saint-Pierre) et Alain Mercier (Mageret), ont quitté leur club avant la fin.

5 Witry est l’équipe qui a pris le plus de cartes rouges (5): deux pour Branle, deux pour Flamant et une pour Koeune.

10 Le nombre de biscottes jaunes croquées par Quentin Hatert (Givry B). Derrière, on retrouve le Libramontois Eliott Devillet (8 jaunes et une rouge) et Valère Van Lierde (Sainte-Marie).

10 Libramont B a terminé la saison par dix victoires de rang pour prendre la cinquième place.

11 Le nombre de buts marqués par Gilles Bosard avec Bourcy B. C’est 44% du total de son équipe.

15 Le nombre de clean-sheet réalisées par Ochamps cette saison. On s’en doute, personne n’a fait mieux dans la série.

15 Les buts inscrits par Sainte-Ode B, moins bonne attaque.

17 Ochamps dispose de la meilleure défense, avec 17 buts encaissés. Vaux est l’équipe qui a le plus marqué face aux Canaris: cinq buts.

19 Killian Brasseur a pris dix-neuf buts avec Sainte-Marie lors du déplacement à Ochamps. Personne n’a fait pire.

21 Le nombre de victoires consécutives pour Ochamps. Une série qui a pris fin avec la défaite face à Bras, la seule défaite de la saison.

48 Le nombre de joueurs différents qui ont pris place sur la feuille de match de Libramont B. C’est deux fois plus que Mageret (24) et plus de deux fois plus que Vaux (22).

2340 Laurent Detaille est le seul joueur de champ à ne pas avoir loupé une seule minute de jeu cette saison.