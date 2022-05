Les réactions de Philippe Golinvaux et Benoît Bertrand après le titre de Neufchâteau B

Neufchâteau ne devra pas se déplacer à Charleroi ce mercredi. Et les Chestrolais ne devront même plus disputer un match cette saison puisqu’après les incidents provoqués par les supporters de Charleroi après la rencontre de dimanche, le conseil d’administration de l’AWBB s’est réuni en urgence ce lundi soir. Et la décision de stopper les play-off a été prise. Un champion sera malgré tout désigné et ce sera… Neufchâteau puisque l’AWBB a décidé de prendre en compte l’équipe qui a terminé en tête du championnat classique. "Moi je pense que c’est la décision la plus logique , indique Philippe Golinvaux, le président de Neufchâteau. Cela n’aurait pas pu être une fête du basket si les play-off continuaient. Ce n’était pas possible de retrouver une sérénité ou quelque chose de correct vu les très graves incidents de ce dimanche. Le fait d’arrêter, cela me paraissait décision la plus sûre. Neufchâteau était assuré d’être champion? À partir du moment où tu arrêtes, soit c’est le premier du championnat qui monte, soit ils condamnent le club qui a provoqué tous les incidents donc dans tous les cas, nous étions en tête. Retourner à Charleroi? Nous ne voulions plus continuer cette série, que ce soit là-bas ou chez nous. Aucun joueur n’avait envie de jouer, aucun arbitre ne voulait arbitrer une rencontre pareille. Ce qui s’est passé, cela dépasse le cadre du basket."