Les play-off sont arrêtés, Neufchâteau B décroche le titre

Neufchâteau ne devra pas se déplacer à Charleroi ce mercredi. Et les Chestrolais ne devront même plus disputer un match cette saison puisqu’après les incidents provoqués par les supporters de Charleroi après la rencontre de dimanche, le conseil d’administration de l’AWBB s’est réuni en urgence ce lundi soir. Et la décision de stopper les play-off a été prise. Un champion sera malgré tout désigné et ce sera… Neufchâteau puisque l’AWBB a décidé de prendre en compte l’équipe qui a terminé en tête du championnat classique.