Tour final de P2: Bleid, Assenois et Melreux-Hotton à 180 minutes de la P1

Bleid, Assenois et Melreux-Hotton se rapprochent de la P1. Les Gaumais ont battu Jamoigne 3-1 ce dimanche grâce à des buts de Lakhal, Faye et Khardoune, contre une réalisation de Remacle pour les Jamoignards. Assenois, lui, a écarté Neuvillers sur le score de 3-0. Raguet, Vandaele et Leva sont les buteurs du jour. Enfin, Melreux-Hotton a éliminé Érezée aux tirs au but (1-1 après 90 minutes, 3-1 aux t.a.b.).