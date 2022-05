Géraldine Davin, toujours aussi régulière alors qu’elle vient de fêter ses 35ans, a confirmé sa domination sur le marteau au niveau francophone et empoché un nouveau titre avec un lancer à 46,38m, près de 4 m devant sa dauphine.

Justine Brackman, elle, a émergé sur 800m en devançant l’athlète du FCLiégeois Manon Schauwers de six dixièmes. Et surtout en améliorant de quatre dixièmes un record personnel qui datait de 2020 (2.08.27).

La Gaumaise, qui privilégie le 800 plutôt que le 400 désormais, avait déjà affiché une belle forme une semaine plus tôt, lors des interclubs, en prenant la 2place sur le double tour de piste. "Camille Muls, qui vaut 2.03, mais n’est pas très en forme, est partie très vite, commente la Gaumaise, âgée de 25ans. Je me suis calée dans sa foulée et j’étais confiante car je l’ai battue deux fois ces dernières semaines. On a creusé un petit écart, puis elle a coincé un peu et je l’ai dépassée à 120 m de la ligne environ. Derrière moi, Manon Schauwers a sprinté et est revenue assez près, mais je ne m’en suis pas vraiment rendu compte. J’avais déjà passé la ligne quand j’ai vu qu’elle avait réduit l’écart."

Justine Brackman empoche ainsi son premier titre francophone toutes catégories sur 800m et le deuxième au total après un sacre sur 400m en 2018. Fin juin, elle ira défendre ses chances au championnat de Belgique.

Bodart déçu

Si les Dampicourtoises ont ramené deux médailles d’or, les Bertrigeois ont, eux, dû se contenter de places d’honneur dans des épreuves où ils pouvaient viser la plus haute marche du podium. Ainsi, au disque, l’inusable Alain Guillaume, après trois nuls sur ses trois dernières tentatives, a-t-il dû s’incliner devant Claudio Salvaggio, l’Italien de l’Excelsior Bruxelles.

Tandis qu’à la perche, Robin Bodart, qui pensait bien mener la vie dure à Arnaud Art, a connu une journée compliquée. Le Bertrigeois, qui avait pourtant passé sans difficulté 4,95m et 5,10m au premier essai, n’a en effet pu franchir la barre à 5,20m, laissant la deuxième place à Pierre Straet (Herve, 5,20m) et le titre au recordman de Belgique qui a pour sa part franchi 5,40m.

L’autre Guillaume sacré

Si Alain Guillaume a pris l’argent au disque, son frère Jonathan, sociétaire de l’Excelsior Bruxelles, a, lui, ajouté un nouveau titre à son palmarès en remportant le concours du poids avec un jet à 14,99m. Et non sans une petite frayeur en fin de concours puisque son équipier bruxellois Jean-Baptiste Nutte a lancé l’engin à 14,95m. Alain Guillaume a complété le podium avec 14,13m et empoché ainsi sa 2emédaille de la journée.

Bouvart devancé in extremis

Au javelot, le jeune Famennois Benjamin Bouvart semblait bien parti pour se parer d’or lui aussi, mais le dernier essai lui a été fatal. Le champion de Belgique juniors menait alors le concours après avoir lancé à 56,68m, à 80cm de son record, mais Florent Gets, décathlonien de l’Excelsior, lui a ravi la première place en lançant à 59,17m alors qu’il avait dû se contenter de 54,93m après ses cinq premiers essais.

On notera aussi la très belle 2eplace de la jeune Svenia DeConinck en hauteur. La Dampicourtoise a franchi 1,71m, à 1cm de son récent record, et devancé Anne-Laure Hervers au nombre d’essais. Mais pour la médaille d’or, Claire Orcel, qui affiche un record à 1,94m, était intouchable (1,80m).

Et le constat est assez identique pour Simon Lavigne (ACD) sur 400 m haies. Le Gaumais, avec un termps de 55.19 (à une seconde de son record), a fini avec plus d’une seconde d’avance sur le troisième, mais pouvait difficilement accrocher Abdoul Wahab Mimoun, vainqueur en 52.71.