Réserves: Nassogne et Toernich B qualifiés… sous protection policière

Pour trouver les raisons de ces mesures extraordinaires, il faut remonter quelques jours en arrière et à la victoire sur tapis vert de ToernichB face à Bande au tour précédent. Les Bandurlins, vainqueurs sur le terrain, avaient toutefois aligné des éléments ayant joué plus de 50% des matches en équipe première, ce que le règlement du tour final des réserves interdit. Ils ont donc perdu ce match par forfait, n’ont pas du tout apprécié et l’ont fait savoir via les réseaux sociaux, menaçant d’aller perturber la demi-finale à Toernich ainsi que celle disputée à Nassogne où le gardien local était particulièrement visé pour avoir tenu des propos jugés provocateurs envers Bande.

Alertés de ces menaces, le CP et la police ont donc pris les mesures qui s’imposaient pour éviter tout débordement. Les joueurs et supporters de Bande ne se sont toutefois pas rendus à Toernich, où l’équipe locale s’est imposée 4-1 au terme d’une très bonne et très correcte rencontre, mais ils étaient toutefois bien présents à Nassogne. Où les policiers se sont entretenus avec eux. Il n’y a pas eu d’incident et Nassogne a éliminé des Longolares qui, comme leur équipe première la veille, ont manqué d’efficacité.

Nassogne et Toernich se retrouveront donc dimanche prochain pour l’apothéose sur terrain neutre. Le match pourrait avoir lieu sur la pelouse de Saint-Pierre.