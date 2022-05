C’est que de regrettables incidents, qui ont bien failli dégénérer en bagarre générale, ont éclaté dès la fin du match. Sans parler de l’atmosphère qu’il y a eue durant toute la rencontre à cause du comportement d’un petit groupe de supporters carolos, qui n’ont manifestement pas oublié la finale de la Coupe AWBB et qui n’ont pas arrêté de provoquer les sympathisants du BCCA. Et dès le coup de sifflet final, ils sont montés sur le terrain et il a suffi d’une phrase mal placée ou d’un geste pour servir de détonateur à quelques énergumènes qui n’attendaient que ça. Dans les échauffourées, malgré la présence de plusieurs policiers, qui ont d’ailleurs été bousculés également, Pierre Geubel a reçu un coup direct à la jambe et il l’a bien senti…

Autant dire que ça sent déjà la poudre pour le match retour, prévu mercredi, à Charleroi.

Mais le BCCA Neufchâteau ne veut pas en rester là. " En 35 ans de basket, je n’ai jamais vu cela, commente le président chestrolais Philippe Golinvaux. Ce ne sont pas que des débordements, c’est pire que cela. Et dire qu’il y avait 100 jeunes du club dans les gradins. Si c’est cela l’image que le basket doit véhiculer en Wallonie, c’est bien triste. " Le président du BCCA n’a pas traîné pour contacter la fédération, dès la fin de la rencontre. "J’espère que de graves sanctions vont être prises à l’encontre du club de Charleroi. Et si l’AWBB ne prend pas de sanctions appropriées, nous les prendrons nous-mêmes. "

Papiers toilette, pétard, exclusion

Sur le terrain, les Ardennais ont donc remporté leur 21e victoire consécutive. Ils ont surtout fait le boulot en première mi-temps (58-38 au repos), avant de contrôler leur avantage par la suite et de permettre à Charleroi de relancer le suspense. "On a arrêté de jouer en deuxième mi-temps , relève Mathis Bizimana, auteur de 34 points. On n’avait plus le même rythme. Finalement, on a été à la limite au niveau des frayeurs. Ils sont quand même revenus une fois à moins de 10 points. On aurait dû continuer de pousser et de jouer notre jeu. Ils ont été plus agressifs que nous après le repos. " L’ambiance mise par les supporters carolos, leurs provocations? " Ça ne m’a pas perturbé, assure le pivot chestrolais. J’arrive à rester concentré. Mais les arrêts de match, c’est embêtant, ça coupe le rythme. "

Après à peine trois secondes de jeu, les supporters carolos jettent des rouleaux de papier toilette sur le terrain. Premier arrêt du match. Il y en aura d’autres, lors d’un jet de pétard sur le terrain, suivi d’une intervention policière dans les gradins. Lors de l’exclusion de Lambot, aussi, à la 17’. Et on vous passe tout le reste. Toujours est-il qu’après un début de match en faveur de Charleroi, Dubois plante deux m issiles et lance Neufchâteau dans la partie. Geubel prend le relais et le BCCA opère la cassure (33-26). Les frangins Bizimana dynamitent ensuite l’attaque chestrolaise et les hommes de Nicolas Sturam filent à 58-38 à la pause. Les Carolos n’abdiquent toutefois pas et ils prennent l’ascendant à la reprise, sous l’impulsion de Cirelli et Tshiteya (19 points chacun en 2e mi-temps): 65-52 (25’). Geubel et M. Bizimana s’interposent (78-63 à la 30’), mais l’écart passe sous la barre des dix unités à la 35’ (87-79). Harvey relance alors Neufchâteau (91-79) et M. Bizimana termine le travail: 101-87 score final.

" On est des compétiteurs et on a eu un sursaut d’orgueil, glisse le Carolo Tommy Cirelli. On sait de quoi on est capable. La différence, c’est que Neufchâteau fait le job, et pas nous. Mais on sait qu’on peut les battre. On est déjà venu gagner à Neufchâteau. On sera prêt mercredi. " L’attitude de certains joueurs et des supporters carolos? " On a le sang chaud, c’est sûr. On s’emballe vite, on s’emporte. Ça fait partie du jeu. Mais cette image-là, avec cette fin de match, ce n’est pas l’image qu’on veut montrer de Charleroi. En tout cas, ça va être bouillant chez nous, pour la deuxième manche. "