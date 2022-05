Neufchâteau B favori en finale des play-off contre CharleroiExpérience

" On est confiant. Et comme à chaque fois, on a bien bossé. On a bien préparé cette finale , avance l’ailier Nathan Dubois. On n’oublie pas la finale de la Coupe, mais c’est derrière nous. On sait qu’on recommence à 0-0. Et eux vont venir le couteau entre les dents. C’est une équipe solide, avec un très bon cinq de base, mais un effectif restreint. Nous, on est 11 et on peut tous faire la différence. Par rapport à la Coupe AWBB, on perd Hugo (Deneve), bien sûr, mais on récupère Aaron (Harvey), qui apporte beaucoup à la distribution, et Lucas (Démoulin). Au niveau du rythme et des transitions, tous les deux sont importants. D’autant qu’on doit fatiguer les gars de Charleroi, puisqu’ils tournent à 6 ou 7. "

La clé, pour le BCCA, c’est de dominer derrière, prendre les rebonds et jouer vite. " Sur les trois matchs qu’on a joués contre eux, Cirelli est celui qui nous a fait le plus mal , précise Nathan Dubois. On sait que Steinier peut prendre feu à tout moment. Lambot, c’est peut-être le pivot le plus dominant du championnat, mais il y a moyen de le faire sortir du match. Tshiteya, jusqu’à présent, on l’a bien limité. Il faut continuer. Et on ne doit pas oublier Mureddu et Degimbes, des gars discrets, mais de bons lieutenants. "

Charleroi aura son coach, cette fois. " Ça change quand même, mais pas tant que ça, je pense. Il va surtout apporter son énergie et sa motivation. "