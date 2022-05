L’heure de la revanche pour Robin Bodart

Une bonne vingtaine d’athlètes de notre province prendront part aux championnats francophones toutes catégories ce samedi, à Woluwe-Saint-Lambert. Et parmi eux, quelques candidats aux médailles voire à la plus haute marche du podium. Robin Bodart notamment, qui visera un nouveau sacre à la perche et tentera de prendre sa revanche sur Arnaud Art. Aux récents interclubs de Division 1 francophone, disputés sur ses terres, le Bertrigeois a remporté le 110 m haies, améliorant le record provincial au passage, mais il a été devancé à la perche par l’Hannutois (5,20 m pour l’un, 5,30 m pour l’autre). Certes, le recordman de Belgique (5,72 m en 2018) partira favori, mais il n’a pas encore dépassé 5,30 m cette année, ce qui laisse une chance à Bodart qui a franchi la même hauteur cet hiver.