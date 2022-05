Houffaloise B déjà qualifié, Devillers contre son futur club

Toernich, Messancy B, Rossignol et Muno se disputeront le premier; Bouillon, Tellin, Mageret et Vaux-sur-Sûre le deuxième; Oppagne B, Bomal et Houffaloise B le troisième. Pour monter, il faudra remporter la finale de sa série ce week-end, comme l’a fait Houffaloise hier soir, puis éliminer le concurrent de la série voisine en aller-retour dans la foulée (A contre B; C contre D; E contre F).