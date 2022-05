Avec les félicitations de Julien Watrin

Septième sur 400 m aux interclubs nationaux, alors qu’il n’a pas encore 18 ans, Simon Bosseler s’est offert par la même occasion un record personnel (49.65) qui le place en 6e position dans le top 10 provincial juniors all time. Et même dans le top 10 toutes catégories. Dans une liste en tête de laquelle figurent Antoine Gillet et Julien Watrin.