J’ai été contactée par Alison Georis fin mars, début avril. La saison n’était pas encore terminée.

Elle vous a proposé une place en 1renationale. Avez-vous eu d’autres propositions?

Non, Dinez est le seul club qui m’a contactée.

Avec Francorchamps, vous finissez finalement en dehors du podium en 2enationale. Le fait de ne pas monter a-t-il influencé votre choix?

C’est l’une des raisons principales de mon départ, oui. J’ai pesé le pour et le contre, je vais évoluer pour la première fois dans un autre club que Francorchamps et sans ma sœur, Clémentine.

Vous avez essayé de convaincre votre sœur de vous suivre?

Non, elle a dit directement qu’elle ne voulait pas changer de club. Elle veut rester à Francorchamps pour jouer en P1 messieurs.

Vous connaissez déjà quelques joueuses de Dinez?

J’ai joué contre l’équipe championne de D2 cette saison, mais je ne les connais pas vraiment. Je connais un peu plus Marie Capocci car elle est amie avec ma sœur.

Les nouveaux classements viennent de tomber et vous serez finalement B4. Un classement logique ou plutôt une déception?

C’est un classement logique, je n’ai pas joué assez de B2 pour pouvoir atteindre ce classement.

La Superdivision est-elle déjà présente dans un coin de votre tête pour la saison prochaine?

Non, ce n’est pas du tout mon objectif actuellement. Je souhaite d’abord découvrir la 1renationale, que je ne connais pas du tout et voir où je me situe dans cette division. Inutile de brûler les étapes.