Emmené par Jehasse, Schrondweiler et Hissette, Habay a mené de bout en bout et n’a jamais laissé l’équipe du chef-lieu entrer dans son match. " Je suis très content. On ne méritait pas de sortir sur un 0-2 après tout le travail qu’on a effectué cette saison , lâche le coach Jonathan Sauvey. On en voulait plus qu’eux, on a corrigé nos erreurs de la première manche et on a été agressif en défense. Et les gars ont été très collectifs, ils ont bien posé le jeu. Je suis fier. "

Habay prend l’ascendant dès les premières minutes, via Jehasse, Persico et Bouvy, alors que les Arlonais accumulent les mauvaises passes en tous genres: 6-0 (3’), 13-2 (7’). Bernard et Van Bemten limitent la casse (19-10 à la 10’) et les ratés se multiplient de part et d’autre: 23-12 (15’). C’est alors Arlon qui pousse sur l’accélérateur, sous l’impulsion de Lemaire et Bernard. Overal signe l’égalisation (28-28), mais Jehasse répond directement: 31-28 au repos.

Et avec Schloremberg à la manœuvre, les Gaumais repartent de l’avant dès la reprise (41-31 à la 24’). Vukovic s’impose au physique sous l’anneau (41-36), mais Schrondweiler relance aussitôt les siens (47-36), avant d’ajuster à trois points : 54-40 (30’). Van Hamme tentera bien de secouer les Arlonais (56-47), mais ils buteront sur une défense gaumaise bien en place: 60-51, 64-55 score final.

Tiberghien: deux doigts cassés

" On a dominé Arlon et on a pris un ascendant psychologique pour la troisième manche , se réjouit Jonathan Sauvey. À nous d’être prêts dimanche et d’aller chercher ce derby contre Rulles en finale. Il faudra tout donner. "

Les Arlonais sont passés au travers et Aurélien Tiberghien, qui a joué avec deux doigts cassés et une luxation à la main droite, ne cherche pas d’excuse. "J’étais surtout là mentalement et pour essayer d’apporter quelque chose en cas de besoin , dit-il. Mais aujourd’hui, rien n’a fonctionné. Collectivement et défensivement, les Habaysiens ont été meilleurs que nous. Chapeau à eux! On n’a rien à revendiquer. En fait, on a rarement été aussi mauvais cette saison. Il y a bien eu quelques actions individuelles, mais ce n’est pas avec cela qu’on gagne. On n’a pas joué derrière et on n’avait pas de rythme en attaque. On sait sur quoi on doit travailler pour dimanche. On ne peut pas se permettre de faire deux matches pareils. "