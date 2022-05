Le Boca et l’Inter Chevy à domicile

Équipes B&C

LBA Halanzy B – Boca Juniors Libramont C. Les Miniers ont performé en championnat avec vingt victoires, un partage et une seule défaite, ainsi qu’une impressionnante attaque (212 buts en 22 matches). Le Boca Juniors C aura donc fort à faire, même s’il aura la chance d’évoluer dans sa salle fétiche. "On a reformé une équipe avec des anciens qui étaient à la genèse du club en 2002, explique Ibrahim Toktas. Au départ, on voulait juste jouer pour le fun. Mais au gré de la saison, on a senti qu’on pouvait jouer le titre et on ne termine finalement qu’à un point de Saint-Hubert. On n’avait pas plus de prétentions en Coupe et on ne s’est pris au sérieux qu’à partir des quarts de finale. On ne connaît pas du tout l’adversaire mais, au vu des stats, c’est du sérieux. Cette finale a d’autant plus de saveur qu’on joue dans notre salle."

Dames

Inter Chevy Libramont – Union Arlon A. Les Unionistes ont connu des hauts et des bas dans cette saison, notamment avec la suspension de joueuses importantes. Toutefois, la formation basée sur des filles venues du Grand-Duché a démontré dans le championnat qu’elle avait les armes pour remporter la Coupe. Côté libramontois, on a découvert la compétition cette saison (3e). "Nous nous sommes inscrites en Coupe de la province avec l’envie de jouer encore plus de matchs et il s’avère que ça nous a bien réussi, explique Julie Van de Wiele. Ce n’est que du bonheur pour nous. On ne s’attend pas à un match facile, mais tout est réuni pour faire un bon match, chez nous, à Libramont! Notre atout principal, c’est le fait qu’on ne se prend pas la tête, qu’on joue pour le plaisir et qu’importe le score, on a toujours bon de se retrouver pour jouer ensemble."