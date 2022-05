Ancien entraîneur de Neuvillers, désormais actif à Assenois, Stéphane Dubois préface le duel de dimanche

En lisant Stéphane Dubois, faut-il en déduire qu’on ne devrait pas assister à une rencontre de football éblouissante ce dimanche? "C’est rarement le cas dans des matches couperets, où la moindre erreur se paye cash, confirme Stéphane Dubois. Maintenant, sur notre synthétique, nous essayerons de jouer au football, de poser le ballon et de combiner, comme nous voulons le faire à chaque fois."

En championnat, Assenois a battu Neuvillers par deux fois. "Mais Bercheux avait aussi pris les six points contre Neuvillers , remarque l’ancien joueur de Wellin. Jouer Neuvillers, ce n’est jamais facile. Mais nous sommes sur une bonne série, avec sept victoires de rang. Notre mauvaise période coïncide avec les blessures. Dimanche, j’aurai 21 joueurs disponibles, cela ne m’est plus arrivé depuis des lustres."

Actif à Assenois depuis plusieurs saisons, Stéphane Dubois a commencé le coaching à Neuvillers. Autant dire que son adversaire de dimanche, l’homme le connaît par cœur. "J’ai régulièrement suivi Neuvillers cette saison , dit-il. Cela fait plaisir de voir des jeunes que j’ai sortis prendre de la bouteille. Neuvillers a une belle génération. Et les quatre joueurs qui sont partis (Vandaele, Goosse, Habran et Toussaint) font aussi un très bon parcours. Jérémy Dominique réalise de l’excellent boulot, avec un groupe bien balancé et encadré par quelques gars plus expérimentés. Surpris de la saison de Neuvillers? En début de saison, je ne les attendais pas là, mais pour avoir vu Neuvillers régulièrement, je ne suis pas surpris. Dans le jeu, cette équipe tente de proposer des choses, ce qui n’est pas le cas de tout le monde."

«P1 ou P2, le noyau ne changera pas»

On notera qu’Assenois est également en lice en Coupe de la province. Les pensionnaires de 2B recevront Aubange. "Le tour final ou la Coupe? Nous prenons match par match. Ici, nous voulions surtout gagner à Libin pour avoir encore un match officiel dans les jambes, lance Stéphane Dubois. Maintenant, nous espérons battre Neuvillers et continuer notre parcours, tout en sachant que les matches risquent de s’enchaîner. La P1? Si nous venons à monter, cela ne changera rien pour notre noyau. Et si nous restons en P2, ce sera avec le but de jouer la première place."

Pour rappel, Assenois a déjà transféré Sébastien Mathieu, Augustin Larue, Lucas Thiry, Gauthier Winand, Jérémy Poncelet ou encore Jean-Marc Gengoux pour la saison prochaine, soit tous des joueurs qui ont déjà connu la P1…