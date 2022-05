Tennis : Marche B, la bonne humeur malgré les défaites

Et vous, à titre personnel, comment évaluez-vous vos prestations?

Je me sens bien. Lors de la première rencontre, j’ai pris beaucoup de plaisir en m’imposant en trois heures contre Louis Cabay. Ma famille est originaire de Verviers et il y a toujours eu une petite rivalité entre Verviers et Heusy où nous nous déplacions. Mes grands-parents qui habitent Theux ont assisté à ma victoire. Ils étaient aux anges. Lors de mes deux autres matches, je me suis présenté sans énergie après des semaines de boulot bien chargées. Contre des adversaires très forts, il me manquait du peps. Je pense que ma saison estivale se présente bien. J’ai décidé de me limiter à un seul tournoi par semaine.