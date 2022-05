Tennis : le club de Waltzing a des projets plein la tête

Deux terrains de padel et des terrains couverts

"Le succès du club est dû aux gens du village qui ont trouvé des terrains de tennis dans le fond de leur jardin, constate Jérôme Boulanger, un des plus anciens et des plus actifs parmi les comitards. Mais, il y a eu un coup d’accélérateur ces dernières années. Fin 2018, nous comptions 108 membres quand nous avons décidé de rajeunir et de féminiser le comité. Nous ne nous attendions pas un tel boom en multipliant par quatre le nombre de membres en trois ans. Je crois que nous proposons un cocktail tennistique où les gens trouvent de la proximité, de la convivialité et de l’organisation qu’ils ne trouvent pas nécessairement ailleurs."

Outre les cours qui permettent aux membres de progresser, le club dispose depuis 2020 d’un éclairage Led sur deux terrains. Mais les grands chamboulements sont à venir. Le nouveau club-house avec une terrasse panoramique va remplacer le vieux container et devrait être opérationnel pour le tournoi 2024, deux terrains de padel sont prévus dans la foulée. Et ce n’est plus du bout des lèvres, que les dirigeants évoquent la possibilité de terrains couverts qui permettraient le lancement d’une école de tennis.

L’utopie et les rêves des quatorze fondateurs, Benoît Quisquater, Claudine Mariavelle, Anne De Fays, Serge Decroyer, Joseph Fortemps, Benoît Rollus, Patrick Kemper, Daniel Defays, Pierre Boulanger, Koen Anseeuw, Daniel Guiot, Luc Meurant, Nicholas Ogden et Philippe Auquier a été récompensés au-delà de toute espérance.