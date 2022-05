Quatre incertains à Longlier

Samedi soir, Meix-devant-Virton recevra Longlier dans la finale du tour final de P1. Du côté de Longlier, Steunou, Gillardin et E. Toussaint restent out. Brault (épaule), Brejard (periostite), Furdelle (periostite) et Lahrach (adducteurs) sont incertains. Faustino et Bihina ont repris.