3 Seuls trois matches se sont soldés par un score vierge: Nassogne-Waha-Marche, Roy-Tenneville et Aye-Amonines.

4 Quatre clubs ont décidé de changer de coach durant l’année: Halthier, Compogne, Harre-Manhay et Marloie B.

6 Il y a six points entre le 12e, Odeigne, et le 8e, Halthier. Le championnat a été serré jusqu’au bout dans le bas de tableau.

10 Aye a réalisé 10 partages sur les 26 rencontres du championnat. Un résultat surprenant. Waha-Marche et Roy ont réalisé huit scores nuls.

18 La défense d’Houffaloise a encaissé 18 buts durant la saison. Longtemps meilleure arrière-garde de la province, les champions ont pris six buts lors des trois derniers matches, laissant la palme à Ochamps, champion en P3D.

18 Tenneville a terminé le championnat en force avec six victoires de rang. Une série qui était bien nécessaire pour les joueurs de Jérémy Rode qui étaient en position délicate avant cette fin de saison en fanfare et qui ont finalement terminé à un point du tour final.

20 Amonines a décroché vingt points cette saison et est donc rétrogradé. Cependant, le club a décidé de faire l’impasse sur une équipe première lors du prochain championnat.

21 Le grand buteur d’Erezée Guillaume Léonard a planté 21 buts durant le championnat. Près d’un but par match.

Il devance au classement des buteurs son coéquipier Julien Fievet (17 buts). Les deux joueurs ont quasiment marqué deux buts sur trois pour leur équipe.

23 Le champion Houffaloise n’avait pas connu la défaite lors des 23 premières journées de championnat (19 victoires et 4 partages). Une fois les lauriers accrochés, les résidents de Saint-Roch ont vraiment levé le pied avec trois revers pour ternir un peu l’éclat du titre.

27 Dans les trois tranches, c’est Melreux-Hotton qui s’est montré le plus percutant dans une d’elle en récupérant 27 points sur 30 lors de la troisième. Toutefois, dans les deux premières tranches, Houffaloise et Nassogne n’avaient pas connu la défaite (7 victoires et un partage).

37 Les 19 et 20 mars, les artificiers avaient le pied chaud avec 37 buts au compteur. C’est le match Harre-Manhay – Compogne qui a été le plus prolifique de l’année, lors de cette journée (7-1), avec Tenneville – Odeigne (4-4). Il y a aussi eu sept buts entre Marloie B et Waha-Marche (5-2).

39 Tenneville est parvenu à accrocher 39 points. Une moyenne précise de 1,5 point par match. Cela lui a permis de se hisser à la sixième place. Niveau équilibre, la palme revient à Halthier qui a marqué et encaissé 45 buts pour un average de zéro donc.

683 Le nombre de buts inscrits lors des 26 journées de championnat et donc 182 matches. La moyenne de buts par match est donc de 3,8. La preuve d’un championnat spectaculaire.