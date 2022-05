Finale de la Coupe: le Cerf borquin face au Sanglier tennevillois

Les Borquins, champions de P3, tenteront d’inscrire leur nom au palmarès pour la première fois face à des Tennevillois qui ont déjà soulevé le trophée en 2016, face au Flod’Ja Orval. C’était déjà à Libramont. Si les Collin, Servais, Poos et autre Valentin ne sont plus là, le capitaine tennevillois Pierre-Antoine François sera, lui, à nouveau de la partie. Et il espère bien ramener une deuxième coupe à la maison, ce vendredi soir.

Pierre-Antoine François, vous allez jouer ce soir la finale de la Coupe de la province sous la bannière d’Action 22 Tenneville. Une finale que vous avez déjà gagnée en 2016. Mais l’équipe a bien changé, non?

En effet, ce n’est plus du tout la même. Lors de la dernière finale, nous avions des joueurs pour jouer le titre en P1. Aujourd’hui, les 90% du noyau sont originaires de la commune de Tenneville.

L’équipe actuelle est moins forte que celle qui avait soulevé le trophée?

L’équipe est probablement moins forte, en effet. La preuve, nous avons terminé cinquièmes en P2 cette année, alors qu’à l’époque, nous avions été champions en P1 avec des joueurs comme Patrick Collin, Gregory Servais, Joaquim Valentin ou encore Florent Poos. Mais nous restons compétitifs. Quand l’équipe est au complet, on peut rivaliser avec pas mal d’équipes. On l’a confirmé aux tours précédents et notamment en demi-finale contre le MF Habay, qui joue certes en P3, mais qui pourrait jouer deux ou trois échelons plus haut. On a aussi écarté une P1 (l’Areler) et les champions de P2A, Meix-le-Tige.

Avoir déjà joué et gagné une finale, c’est un avantage?

Le noyau a pas mal changé. Donc, pour beaucoup de joueurs, ce sera leur première finale au mini-foot. Mais ce qui est magnifique, c’est que cette fois, l’équipe sera composée uniquement de joueurs originaires de la commune. Cela nous motive encore plus.

Vous connaissez vos adversaires du jour, c’est un derby. Des joueurs à surveiller?

On se connaît évidemment, principalement par le foot en prairie. On sait que Pierre Chardome (NDLR, ils ont évolué ensemble à Givry) est très fort. Il fait semblant d’avoir mal au genou et puis il surgit de nulle part.

Une finale, c’est un match toujours spécial?

C’était notre principal objectif cette année. Et nous y sommes arrivés. Maintenant qu’on y est, on va évidemment tout faire pour revenir avec la coupe. Ce sera un match encore plus particulier étant donné qu’on joue contre des «voisins», mais ce n’est pas pour autant qu’on va se faire des cadeaux.