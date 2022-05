Dans l’Utah aux States, Julien Déom a fini brillant 155esur 2287, 25esur 247 en 35-39 ans et 103eamateur, en 10 h 10' au terme des 3,8 km de natation, 180 km à vélo et le marathon (42,195 km).

" C’était mon 4eIronman, après Nice, Francfort et Mallorque où j’ai décroché mon slot et signé mon record, 9 h 40' , avance le triahtlète de Batifer. Mais je m’étais dit qu’un temps autour des 10 heures serait déjà top. Il y avait 470 m de dénivelé positif sur la course à pied contre 0 à Mallorque, et 2200 m à vélo, soit 400 m en plus. Sans parler de la chaleur, avec un marathon sous 34 degrés, et l’altitude, entre 700 et 1400 m. On n’a pas eu le temps de s’acclimater, à l’inverse des pros, pourtant 13 à avoir abandon né."

Il était 7h heure US samedi quand nos 2 potes ont plongé dans le réservoir de Sand Hollow.

" L’eau était très froide, commente Julien Déom. J’avais aussi entendu que cela n’avançait pas, et c’était le cas. Éric pensait nager en 49 minutes, moi 52. Il a mis 54 minutes, moi 1 heure. "

Après la natation et le vélo, Julien Déom sort un marathon en 3 h 48'.

"J’ai démarré prudemment et veillé à ne pas dépasser les 150 battements de cœur par minute, ce qui m’a permis d’avancer, maintenir un ryhme régulier et ne jamais marcher. J’ai couru le premier semi en 1 h 46', et le 2e, face au vent, en 1 h 57'."

Le slot est tombé le lendemain

Le bonheur du Libinois était à son comble lorsqu’il a coupé la ligne.

Mais pas encore à son paroxysme, le meilleur restant à venir le lendemain. " J’ai été à la remise des slots pour Kona sans trop y croire , note-t-il. Il y en avait 8. Mais avec les athlètes déjà qualifiés, les refus et absents, le roll-down, j’irai donc aussi à Kona avec ma 25e place. Je ne pouvais pas refuser, j’en ai toujours rêvé! "

Son rêve US éveillé se prolongera donc jusqu’au 6 octobre.