«C’est une énorme déception»

Les supporters libramontois y ont cru jusque dans les dernières secondes, mardi à Rulles. Même si leur équipe ne livrait pas un grand match, elle avait encore un coup à jouer dans la dernière minute du match. Mais les hommes de Pierre Lesgardeur ont cafouillé et ont mal géré leurs derniers ballons, dans une salle rullote en délire. " On devait prendre le jeu à notre compte dès le début, mais on ne l’a pas fait et on a couru derrière le score durant tout le match , regrette le coach des Mauves. On a perdu notre sang-froid aussi. Et on perd la bataille des rebonds. Lamy nous a bien embêtés en dessous.C’est à l’image de la saison. Chaque fois qu’on a été dans le dur, on n’a pas trouvé de solution. J’ai essayé de donner des consignes, qui n’ont pas suffi. C’est une défaite collective. Bravo aux Rullots, qui ont joué deux tops matches et qui méritent leur place en finale, avec ce 2-0, même si c’est dur à dire. Je leur souhaite bonne chance.Il faut reconnaître quand l’adversaire est plus fort."