Simon et Julia Grégoire sur tous les fronts

Pour la fratrie barvautoise, il s’agissait d’un intermède avant des rendez-vous majeurs dans leur autre discipline de prédilection. Julia a rejoint hier Nove Mesto, en Tchéquie, où elle s’aligne en Coupe du monde. Simon, lui, prépare les quatre étapes du BeMC programmées à La Roche dès jeudi prochain.

" Je râle un peu car j’aurais souhaité participer à la manche vosgienne de Granfondo ce week-end et enchaîner avec la Frank Schleck la semaine prochaine, mais je dois avouer que je me sens de mieux en mieux sur mon VTT. Surtout lorsqu’il s’agit d’un marathon ", explique-t-il.

La preuve avec cette superbe 12e place au récent Roc d’Ardenne, devant de véritables pros. Mais celui qui s’est lancé dans la vie professionnelle comme kiné démontre à chaque fois qu’il n’a rien perdu de ses qualités sur route. "Je me suis bien amusé sur les routes gaumaises , dit-il. C’était dur et il y avait du costaud. C’était chouette d’avoir Arnaud (NDLR: De Lie) avec nous. Il a bien durci la course (rires)."

Simon est resté au contact des meilleurs jusqu’à l’avant-dernière difficulté: " La montée après le terrain de foot de Meix m’a été fatale, mais globalement, je suis satisfait , déclare-t-il. J’espère conserver cette condition jusqu’à La Roche, même si en VTT, c’est autrement délicat parfois. Un marathon, ça vous coûte une fameuse dose d’énergie. "

Le national fin du mois

De l’énergie, Julia en a consommé beaucoup dans les Cévennes. Malheureusement en pure perte, lors de l’étape reine de samedi, ponctuée par la Côte de la Croix-Neuve, également dénommée Montée Laurent Jalabert (3 km pour une déclivité moyenne de 10,1%).

" Une chute s’est produite juste devant moi, 2 km avant l’attaque du premier col; je ne suis pas tombée, mais j’ai eu des ennuis avec mon dérailleur. Au pire moment, car devant, ça a vraiment accéléré. Je suis repartie loin derrière; je n’ai jamais pu rentrer ", peste la Barvautoise.

Dimanche, par contre, Julia est restée bien accrochée au groupe des meilleures, mais ne s’est pas mêlée au sprint final.

"C’était une belle expérience , note-t-elle. Stressant aussi, car avec un peloton de 150 éléments, les chutes se sont multipliées. Heureusement, le parcours était sélectif. J’avais de bonnes jambes. Je me rends juste compte qu’il me faut améliorer mon positionnement dans le peloton. Samedi, si je suis mieux placée avant d’attaquer la première difficulté, je ne suis pas retardée par cette chute. "

En pleine préparation des examens, après la Tchéquie, Julia s’accordera encore une sortie sur route: ce sera le 20 mai prochain à Moorslede (Flandre-Occidentale) pour le championnat national des juniores.