Non, parce que la décision vient de moi. En accord avec Jon (le coach Jonathan Sauvey). Comme on était au complet, j’ai tout de suite dit que je serais le 13 homme et que je ne jouerais pas. Contrairement aux autres, je ne m’entraîne pas. J’ai peut-être fait trois ou quatre entraînements depuis le mois de novembre. Je n’avais pas envie de prendre la place de quelqu’un qui se donne à fond depuis le début du championnat. Je n’ai pas regret. C’était la bonne décision.

Suivre toute la rencontre en restant assis sur le banc, c’est comment?

J’étais avec eux. J’ai tenu mon rôle de 6e homme. J’ai encouragé l’équipe, j’ai essayé de donner des conseils, d’être là et d’apporter ce que je pouvais. J’avais autant la rage que si j’avais été sur le terrain. Je ne le sens pas comme une frustration, parce que c’était clair dans ma tête.

Quelle cote donneriez-vous à vos équipiers pour cette première manche?

Je pense qu’on peut mettre 7/10. C’était pas mal. Ils se sont donnés à fond. La mentalité était là.

On a senti qu’Habay était déterminé…

Ah oui. On venait clairement pour gagner. Ça s’est joué sur des détails, comme des rebonds qu’on aurait dû prendre. Un Yoann Bernard qui marque plus de la moitié de ses points dans la raquette, ce n’est pas normal. Ça a été un chassé-croisé durant tout le match. C’était un match propre des deux côtés, un match agréable à regarder.

En deuxième mi-temps, la défense d’Arlon, autour de Vukovic dans la raquette, a été nettement meilleure et ça a été plus compliqué pour Habay. Votre avis?

Oui. Ils ont relevé leur niveau en défense. Et nous, à l’inverse, on a peut-être été un peu moins bon. Vukovic, c’est sûr qu’il a un physique pas très commun dans la province. Quand tu pénètres et que tu te retrouves face à lui, il faut prendre la bonne décision. Il a eu un impact sur le jeu.

Pour cette deuxième manche, vous vous attendez à un autre match serré de bout en bout?

Je pense que ça va à nouveau être serré, oui. C’est à nous à essayer de tuer le match le plus rapidement possible. C’est nous qui avons la pression. Mais si on arrive à prendre rapidement 10-15 points d’avance, on mettra la pression sur Arlon.

Avec Nelson Rockens en plus dans la raquette, ça va être différent?

Je ne sais pas combien de temps je vais jouer, ni quelle sera la tactique du coach. Je suis grand, je pourrai peut-être aider au rebond et gêner Vukovic par ma taille. Mais je n’ai pas son physique. En tout cas, je ne me sens pas comme le joueur qui va changer la donne. Je suis une rotation en plus, c’est surtout ça.

Qu’est ce qui pourra faire pencher la balance de votre côté?

Le rebond, ça a été notre plus gros problème. Il faut corriger cela. Et leurs pénétrations aussi. On doit mieux anticiper, peut-être jouer différemment.

Offensivement, on doit continuer de jouer vite en contre-attaque, et sinon, poser le jeu et bien faire tourner. Il nous faudra peut-être un peu plus de réussite aux shoots. Il y aura du public, une bonne ambiance et ça va aider les joueurs, ça va nous booster. Mais on doit avant tout miser sur notre défense. C’est en défense qu’on gagnera.