Revenu à la compétition à 39 ans, le Gaumais Régis Godard détient la forme de sa vie

Ce professeur d’éducation physique à l’école d’enseignement spécialisé de Saint-Mard, ancien champion de gymnastique sportive et de karaté dans sa jeunesse, n’en est pas à sa première expérience dans le vélo. " J’ai reçu mon premier vélo à 16 ans, mais j’ai dû attendre mes 17 ans avant de pouvoir participer à une première course , dit-il. J’avais fini premier des moins de 18 ans à Meix. J’ai débuté au club de Jamoigne avant de poursuivre durant quatre saisons à Longwy. Mon meilleur souvenir remonte à 2002 et à ma seule victoire, décrochée à Bleid. "

L’arrivée de cinq enfants dans le cercle familial vit Régis prendre du recul avec le vélo. Mais comme pour beaucoup d’autres, le Covid et le confinement qui en a découlé lui ont permis de renouer avec ses racines. " Cela faisait déjà quelques années que je m’étais remis au vélo, mais uniquement pour le plaisir , note-t-il. En augmentant mes entraînements, je me suis rendu compte que mon niveau progressait. L’an dernier, mon compteur affichait tout de même 15000 km. J’ai poursuivi sur ma lancée et je pense pouvoir dire que je n’ai jamais atteint le niveau actuel. "

La Frank Schleck et le national

Régis défend aujourd’hui les couleurs du Team Liégeois, aux côtés de Julien Liégeois, Nicolas Day, Thibaut Volvert, Thierry Stevens ou du malchanceux Arnaud Noël, victime d’une fracture du col du fémur avant même d’aborder la saison. " C’est un club familial, qui met l’accent sur l’entente plutôt que sur les résultats ", observe le Saint-Mardois.

Sur sa lancée de l’Espace Cycles, où il signe le meilleur résultat provincial, Régis Godard place la barre un peu plus haut: "Je vais m’inscrire à la Frank Schleck du 21 mai prochain , dit-il. Mais, cette fois, sur la longue distance (155 km). Juste pour avoir une idée de ma condition, car je suis davantage sprinter que grimpeur. Je compte ensuite m’aligner sur quelques épreuves de l’ECW; j’en ai disputé quatre déjà et je me suis aussi imposé dans ma catégorie au Grand-Duché. "

" En tant que sprinter, je n’ai pas peur de frotter, mais le cyclisme reste un sport dangereux , insiste-t-il. D’une part, les concurrents sont bien mieux préparés et entraînés; d’autre part, le matériel ne cesse de se perfectionner. "

Pas question pour l’ancien karatéka de prendre trop de risques et de jouer au kamikaze dans le peloton, mais vingt ans après le bouquet décroché à Bleid, Régis Godard se verrait bien fêter ses 40 ans par une nouvelle victoire. Et pourquoi pas le 12 juin prochain au national disputé à Jemeppe-sur-Sambre?