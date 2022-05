Pour Bassette, le loupé de samedi le rendra plus fort

Un ballon repoussé par le cadre, quelques belles parades du portier adverse et surtout un penalty manqué lors de la séance des tirs au but, Norman Bassette n’avait pas la chance de son côté samedi. "Cela a clairement été difficile à vivre , avoue Norman Bassette. Difficile à vivre et à accepter. Cette Coupe, je voulais vraiment la gagner, je voulais la ramener au club et aider l’équipe. Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je l’avais prévu. C’est une grosse épreuve, mais il faut savoir l’accepter. C’est la loi du football. Maintenant, le plus important, c’est de relever la tête et de montrer que cette épreuve me rendra plus fort."

Sur les réseaux sociaux, Norman Bassette a été évidemment la cible de quelques critiques. Mais le jeune homme a également été très soutenu. "J’ai eu beaucoup de réactions positives, indique Norman Bassette. Évidemment, j’ai aussi eu des critiques, mais ce n’est pas le plus important. Comme je l’ai dit, je dois passer au-dessus de tout cela. Cela va m’endurcir pour la suite."

Sur le match en lui-même, Norman Bassette nourrissait aussi quelques regrets. Il faut dire que les Normands ont dominé une équipe de Lyon qui a pourtant mené au score. " Le football est parfois cruel. Nous en avons encore eu la preuve samedi, regrette Norman Bassette. Tous ceux qui ont suivi le match vous diront la même chose: Caen était au-dessus de Lyon dans cette finale. Nous avons produit du beau jeu, nous avons eu des occasions, mais la réussite n’était pas avec nous. Nous sommes aussi tombés sur un très bon gardien. Si nous avions pu être un peu plus efficaces, le scénario aurait probablement été différent. Nous avons dominé tout le match, mais au final, nous rentrons à la maison les mains vides."

«Le Stade de France?Mythique»

Lors de la séance des tirs au but, Norman Bassette, qui avait planté deux penaltys au tour précédent, était le cinquième tireur de Caen. Si celui qui est passé par Bruges et Eupen est un habitué de l’exercice, samedi soir, son ballon est passé au-dessus de la cage de Lyon. "Comment je me sentais avant de frapper? Pas plus mal ou mieux que d’habitude, raconte l’intéressé. Malheureusement, cette fois, cela n’a pas marché. Mais je n’ai pas changé d’avis au dernier moment en décidant de tirer autrement. Des retours de la part du club? Le boss nous a dit qu’il était fier de nous, de notre parcours accompli.Le Stade de France? Il s’agit d’une enceinte mythique Mais ce n’était pas la même sensation que lors de la demi-finale. Ici, nous avons débuté ce match devant un stade quasiment vide. Au moment de le terminer, 30000 supporters étaient présents dans les tribunes. Pas des mecs de Caen ou de Lyon, mais des fans de Nice et de Nantes qui étaient déjà chauds pour la finale du soir."