Les jeunes plus relâchés?

" Je pense que les jeunes ont passé un cap au niveau de l’expérience avec cette première manche , poursuit Denis Jacquemin. J’espère qu’ils seront un peu plus relâchés ce mercredi. Nelson Rockens? Ça leur fait une rotation en plus. C’est un pion majeur pour eux. On connaît ses atouts. Il va falloir le limiter. Tant pis pour les caisses du club, on a envie de gagner et d’en finir en deux manches ."