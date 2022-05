Habay bat Arlon et arrache une troisième manche

Les hommes du chef-lieu défendent mieux, font la différence en contre et reviennent à 28-28 avant deux points et un lancer de Jehasse: 31-28. Habay reprend l’initiative à la reprise avec Schloremberg: 41-31 (24’). Vukovic s’impose au physique sous l’anneau et ramène les siens à 41-36 (25’).

Schrondweiler relance Habay et ajuste à trois points juste avant la fin du quart-temps: 54-40 (30’). Arlon ne rend pas les armes et Van Hamme s’illustre à distance (56-47) à la 34’).

Habay tient bon 60-51 (38’) et Jehasse achève le travail: 64-55 score final.

La troisième manche aura lieu ce dimanche à la Spetz.

Chez les Dames, notons la défaite surprise d’Arlon à Fratin (69-63).Là aussi, il faudra une troisième manche pour connaître le finaliste."Nous avons raté tant et plus, regrette Serge François.C’était lamentable."