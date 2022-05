Aurélien Lejeune veut décrocher un podium

Et pas question donc d’échauffement avant Vorselaar, une manche de la Top Compétition cette semaine.

" Une sélection, c’est toujours gratifiant, mais ce n’est pas une surprise. Avec Robin Warrant, nous savions que le club comptait vraiment sur nous en cette seconde année cadets , dit-il. Mais encore faut-il répondre sur le terrain. Et sur ce plan, même si je sais que mon entourage et le club se montrent satisfaits, moi, je dois dire que je reste sur ma faim. "

L’an dernier, Aurélien Lejeune avait signé trois tops cinq sur des courses ECW. Cette année, il s’est classé 5e à Pommerœul. " C’est trop peu , insiste-t-il. Je veux absolument quitter le monde des cadets en ayant décroché un podium, si pas une victoire. "

Courageux, consciencieux, déterminé à réussir, le coureur du Chevigny ne tourne pas autour du pot pour expliquer comment il compte réagir: " Quand je vois les résultats des autres, je découvre que le niveau a fort augmenté: des concurrents avec lesquels je faisais jeu égal l’an passé me mettent parfois à plusieurs minutes , lâche-t-il. C’est sûr que je reste dans la bonne moyenne, mais j’en veux plus. Je dois donc me faire plus mal et demander à David Boucher, mon entraîneur, de durcir mes exercices. "