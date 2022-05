Vingt mois après un accouchement, Marie Devillet est déjà au tour final

Marie Devillet, vous revoilà en compétition après une pause de deux ans? Quelles sont vos sensations?

J’ai donné naissance à Siméon il y a vingt mois. Aujourd’hui, je retrouve mes sensations. Comme je ne travaille plus qu’à mi-temps, comme éducatrice à Virton, et que mon contrat de prof de tennis n’a pas été renouvelé à Bastogne, comme d’ailleurs celui de Grégory Gistelinck, je vais avoir du temps pour rejouer les interclubs et des tournois dans la province. Je suis d’ailleurs inscrite au tournoi de Waltzing cette semaine. Je sens plutôt bien la balle et je ne suis pas mécontente de retrouver petit à petit mon niveau. Ma victoire à l’arraché contre Anne-Laure Arnould, qui est B-2/6, m’a conforté dans mon retour. Mes deux autres victoires ne m’ont pas posé de problème.

Votre équipe bastognarde a aligné deux victoires et un nul. Avez-vous des ambitions pour aller loin?

Oui, parce qu’on a une belle équipe avec ma sœur Juliette, Aline Breulet, une joueuse qui vient de Liège et qui vaut plus que son classement de C15.1, Malaury Zéler, mais aussi deux fidèles du club, Charlotte Bouzendorff et Alix Louis. On est solide et on compte bien aller loin dans ce tour final pour lequel nous sommes qualifiées. En double, je joue avec ma petite sœur et ça se passe bien. Elle m’écoute toujours malgré ses progrès.

Vous ne donnez plus cours de tennis à Bastogne, comptez-vous rebondir dans un autre club?

Oui, certainement cet été, puis on verra pour septembre. Je m’entendais super bien avec Grégory Gistelinck. Son départ a été un choc pour le club, mais aussi pour moi. Je suis d’un naturel positif. Ces prochains mois, je vais en profiter pour m’occuper de mon fils et retrouver mon niveau d’antan de B -15.