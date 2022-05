Une base d’une dizaine de joueurs pour Virton en D1B

1. Une base et du temps Cette fois, les Vert et Blanc ont trois mois devant eux pour constituer un effectif capable de tenir la route. Et ils peuvent de surcroît s’appuyer sur une base qui a fait ses preuves à cet échelon. Toujours sous contrat, pour un an, les Timothy Martin, Jonas Vinck, Marc-Olivier Doué, Ruben Droehnle, Keres Masangu, Ayyoub Allach, Jamal Aabbou et Souleymane Anne figurent parmi ceux qui n’ont pas déçu la saison passée. "Si certains encore sous contrat veulent partir? À l’heure actuelle, nous n’avons pas reçu la moindre offre concrète pour l’un d’entre eux , indique le directeur sportif Tom VandenAbbeele. Et parmi les autres, qui sont en fin de contrat, on espère en conserver au moins trois. Lesquels? Je ne peux encore rien dire pour l’heure, on négocie avec eux, mais on sait aussi que plusieurs agents rôdent. Citer les noms de ces joueurs, c’est risquer de faire capoter les négociations." On peut toutefois imaginer, vu le rendement affiché par des garçons comme Hervé Kagé, Valentin Guillaume ou Valentin Vanbaleghem, que ceux-ci pourraient figurer parmi les candidats.

2. Quel budget? Quel staff? Quant au staff et à la direction sportive? "Les membres du staff, on doit discuter avec eux très prochainement , répond le directeur sportif virtonais sans en dire davantage. Pour la direction sportive, Oguchi (NDLR: Onyewu) et moi souhaitons rester. M.Becca a été fort occupé ces derniers temps, mais on va se voir et je sais qu’il veut mettre un projet en place. Cela va dépendre du budget qui sera établi. Une certitude, il faut que ce soit meilleur que l’année dernière, avec des structures mieux établies. On a besoin de personnes supplémentaires dans l’organigramme. Les semaines qui arrivent vont être très chargées et elles seront également décisives."

3. Noyau moins large Virton a utilisé plus de 35joueurs en équipe fanion cette saison. "On doit travailler avec un noyau moins large, insiste Oguchi Onyewu, le secrétaire général. Trente ou trente-cinq, c’est trop. J’aimerais aussi qu’on y fasse de la place pour quelques jeunes prometteurs et que la passerelle entre les espoirs et le noyau A soit mieux établie. Cette année, ils n’ont pas suffisamment fonctionné ensemble."

4. Les espoirs: "pas si grave" S’ils avaient battu Seraing lundi, les espoirs (chez lesquels pas mal de départs sont à attendre) auraient eu la chance de jouer en D2ACFF. "Ce n’était pas le but en début de saison, mais cela aurait pu être une belle expérience , commente Vanden Abbeele. Maintenant, il y a d’autres options pour la post-formation et le championnat U21 en est une."

5. Une équipe de jeunes En plus de l’équipe espoire, une équipe de jeunes sera également alignée. Ceci afin de répondre aux exigences de la licence pro. Et est-ce là un premier pas dans une relance de l’académie virtonaise? "Je l’espère, répond Onyewu. Les incertitudes qui ont pesé sur l’avenir du club, Division1B ou Nationale1, ont freiné nos projets en ce sens. Mais depuis que j’ai rejoint Virton, j’ai pu constater qu’il y a un potentiel jeunes ici, de même que du soutien de la part des clubs voisins qui souhaitent aussi qu’on puisse disposer dans la région d’une académie forte parce qu’ils en tirent également des avantages. La position de Flavio Becca par rapport aux jeunes? Je suis convaincu qu’il veut la meilleure position possible pour son club. Et si l’amélioration passe par la formation, il y contribuera." On attendra quand même d’observer les prémices de cette relance pour en être davantage convaincu.