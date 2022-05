Quatre Marlovanais dans notre onze de la saison

Gardien

Aloïs Reichert (Habay-la-Neuve). Toutes nos équipes de D2/D3 ont concédé plus de 60 buts, sauf Habay (44). À 20 ans seulement (21 depuis le 24 avril), le portier formé à Virton dégage déjà énormément d’assurance et de sérénité, deux qualités capitales chez un gardien. Il a surtout compris que dans le football moderne, le gardien de but est devenu un 11e joueur de champ. Souvent posté hors de son rectangle, il prend son rôle de premier relanceur à cœur et est toujours prêt à surgir quand le ballon tombe dans le dos de sa défense.

Défense

Luka Micha (Marloie). Le poste d’arrière latéral a sacrément évolué, ces dernières années. Trent-Alexandre Arnold et Andy Robertson ne sont pas dans le Top 5 des donneurs d’assists de Premier League pour rien. À Marloie, Luka Micha ne se contente pas de défendre, lui non plus. Aussi rapide avec que sans le ballon, il aura multiplié les allers-retours tout au long du championnat à la vitesse d’un lévrier.

François Reyter (Habay). Rarement blessé (un match raté), rarement suspendu (un match aussi), rarement à côté de ses pompes: François Reyter est probablement le premier nom que Samuel Petit couche sur sa feuille le jour du match, après celui de son gardien. Le capitaine habaysien est ce qu’on appelle une valeur sûre. A-t-il seulement un véritable défaut?

Florent Devresse (Givry). Tantôt dans le milieu, tantôt en défense centrale, Florent Devresse a tenu la baraque à Givry. Il termine même deuxième meilleur buteur de son équipe derrière Lorian Léonard avec 5 buts, c’est dire! Son doublé en fin de match contre Hamoir, qui avait rapporté un point à son équipe le 2 avril dernier, symbolise à merveille son tempérament de guerrier.

Pierre-Antoine François (Givry). Il était arrivé à Givry sur la pointe des pieds en 2018: 26 minutes en tout et pour tout sur ses quatre premiers matchs de championnat cette saison-là en D3. Il quitte les Canaris sur une descente quatre ans plus tard, mais par la grande porte et avec l’image d’un capitaine fidèle à son équipage jusqu’au bout.

Milieu

Édouard Dehon (Marloie). Un mélange de Xavi et d’Iniesta. Collez-lui quatre adversaires sur le paletot, il s’en sortira par une feinte de corps, un contrôle orienté ou une passe millimétrée. "La technique, ce n’est pas être capable de faire 1000 jongles. La technique, c’est passer le ballon en une touche, à la bonne vitesse et sur le bon pied de son coéquipier." Cruyff aurait apprécié Doug Dehon!

François Burton (Gouvy). Il voulait jouer en 10, il a joué en 10. Mais le grand François a fini par comprendre que s’il voulait touche des ballons en D3 avec Gouvy, il devait reculer sur l’échiquier. Replacé un cran plus bas, il s’est métamorphosé.

Mathieu Mohimont (Marloie). Il n’est ni vraiment 6, ni vraiment 8, ni vraiment 10. Il est un peu les trois à la fois. L’ancien Cinacien court pour deux et défend aussi bien qu’il attaque, avec un pied gauche capable de renverser le jeu, de brosser le ballon au-dessus d’un mur ou d’envoyer une sacoche à la Roberto Carlos.

Attaque

Nathan Copette (Habay-la-Neuve). À 32 ans, Nathan Copette a atteint l’âge de la maturité. Aligné en soutien d’attaque à Habay-la-Neuve, il distribue le jeu sans rien perdre de son sens du but. Ses 13 goals marqués (5 de plus que N’Diaye, 6 de plus que Molinari, 7 de plus que Herman) peuvent en témoigner.

Patrick Pratz (Marloie). Le but de Lorenzon (Onhaye) à la dernière minute du dernier match le prive d’un titre de co-meilleur buteur de D3B. Il n’empêche qu’avec ses 21 roses, le Givetois (33 ans) aura fait exulter les supporteurs marlovanais plus d’une fois.

Mourad Amrous (Mormont). Ne lui demandez pas de se vider les tripes pour récupérer un ballon perdu par un coéquipier. Mais l’ancien Hamoirien est un artisan du dribble, avec les défauts de ses qualités. Il fait partie de ces rares joueurs capables de faire la différence sur un coup d’éclat. Combien de joueurs de foot ont le talent nécessaire pour marquer du milieu de terrain, comme il l’a fait contre Aywaille?