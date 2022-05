Play-off de P1: Rulles écarte Libramont et rejoint la finale

Après le 1erquart-temps (19-20), Rulles prend le match en main, sous l’impulsion de Graisse: 31-25 (15’). Posteau ramène Libramont (31-31), mais Henriot, Jacquemin et un grand Tinant ont le dernier mot: 44-36 au repos. La pression augmente sur Libramont qui fait du surplace à la reprise. L. Tinant se déchaîne et c’est 50-37 à la 25’. N. Tinant et Chalon réveillent Libramont, mais Louis Tinant continue son show dans la raquette: 59-51 (30’). Libramont relance le suspense avec une bombe de Chalon (59-56). Rulles coince puis Lamy s’impose dans la raquette: 63-56 à cinq minutes de la fin. Fontaine et Thibaut Piette répliquent (63-61, 37’), mais Rulles, poussé par son public, a réponse à tout: 70-64 à soixante secondes du terme. N. Tinant ramène l’espoir du côté ardennais, mais H. Lambert a l’interception du match (71-66), alors que Godfroid rate deux lancers à 22 secondes du terme. Au dunk, Lamy ponctue: 76-66.