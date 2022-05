Affaibli depuis plusieurs mois par la maladie, celui-ci s’est éteint ce lundi soir, à l’âge de 69ans. Entré au comité du club gaumais il y a un peu moins d’un lustre, déjà délégué d’une des équipes d’âge du club quelques années plus tôt, il était prédestiné à reprendre le poste de secrétaire à la suite de Claude Raulin. Mais, finalement, c’est le rôle de président que ce citoyen de Saint-Mard avait endossé un an plus tard, alors que les Méchois disputaient la première campagne de leur histoire à l’échelon national. Il avait alors pris le relais de Bernard Jacquemin.

Originaire de Nivelet (Léglise) avant de rejoindre rapidement Rossignol, Guy Jusseret a longtemps porté le maillot du Lochnot, tout comme ses frères Josy et Yvon. "Nous avons d’ailleurs évolué ensemble en équipe première" , précise ce dernier qui est par ailleurs correspondant depuis des années pour notre journal.

Sur le plan professionnel, Guy Jusseret a d’abord officié au chemin de fer, à la gare de Stockem, avant de se reconvertir dans les assurances, à Étalle puis à Ethe. Un changement d’orientation que cet homme d’humeur souvent joviale avait opéré parce qu’il appréciait beaucoup le contact avec les gens.