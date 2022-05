Malgré le Fola, Dudelange est quasiment champion

Dupire arrête un penalty

Derrière ce duo de tête, le Swift Hesperange est, lui, occupé à tout perdre dans ces dernières journées. Revenue du diable Vauvert à la faveur d’un début d’année tonitruant, l’équipe de Flavio Becca coince au plus mauvais des moments. Ce week-end, elle a été accrochée par la Jeunesse (1-1), arrachant le point du partage à l’ultime minute. Mais il faut dire que le Swift a joué 75minutes à dix, après l’exclusion de l’ex-Virtonais Malget (qui, comme Couturier, faisait son retour dans le onze) pour une faute en tant que dernier homme dans la surface. Si Dupire a arrêté le penalty qui a suivi, cela n’a pas empêché ce nouveau faux-pas qui éjecte Hesperange d’un podium où vient de prendre place Differdange après son court succès devant Mondorf.

Le Progrès Niederkorn n’a pu profiter de l’aubaine et reste à la 5eplace après son partage avec Etzella, sous les yeux de Dave Turpel. L’ex-Virtonais, longtemps écarté des terrains après un accident de la route, pourrait reprendre du service au Progrès selon la presse grand-ducale.

Babit a fait mal à Hostert

Plus bas dans le classement, Hostert s’est fait laminer par Strassen et un très bon Babit (ex-Virton), auteur d’un but et deux assists. L’équipe de Duracak, Tibor et Muric (qui a joué la 2epériode), ne pourra échapper aux barrages pour assurer son maintien.

Un barrage qui menace aussi Wiltz, malgré sa nette victoire à Hamm (0-6). L’équipe de Mathieu Cornet (qui a joué 75minutes, mais n’a pas marqué) espère toujours un maintien direct, mais devra boucler sa saison par une confrontation avec Dudelange…