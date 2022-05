Louis Tinant et Rulles n'ont aucune pression en play-off

En écartant Libramont samedi, Rulles a créé la surprise et s’est rapproché de la finale. "Nous avons pris un ascendant psychologique, estime Louis Tinant. Mais en face, ce n’est pas n’importe qui.Je m’attends à un Libramont revanchard et qui sera peut-être plus concentré que lors de la deuxième mi-temps de samedi.En tout cas, nous, nous n’avons aucune pression.Nous n’avons pas les mêmes ambitions que Libramont. Nous, nous n’avons pas grand-chose à perdre ce mardi soir."