LES BULLETINS DE NOS ÉQUIPES DE D2 ET D3

Il y aura eu à boire et à manger chez les Gaumais. Du bon côté de la balance: cette position de première équipe luxembourgeoise en D3, cette indéniable impression que ce club ne cesse de grandir dans ses structures et son organisation, de bonnes répliques contre Rochefort, Dison ou encore Raeren, ténors de la série, et un style de jeu reconnaissable, basé sur des relances propres depuis l’arrière. Et en guise de contrepoids: la 9eplace finale alors que l’effectif habaysien (parfois décimé par les absences, il est vrai) était de taille à titiller le top5, un bilan à domicile insatisfaisant (17 sur 45 pour 24 sur 45 à l’extérieur), une fin de parcours trop négligée (0 sur 9) et surtout un inexcusable 9 sur 24 face aux quatre équipes qui ferment la marche au classement. En doublant leur actif dans ces six matches-là, les Habaysiens seraient peut-être en train de disputer le tour final à l’heure qu’il est. Est-il nécessaire de préciser que c’est de régularité dont auront besoin des hommes de Samuel Petit la saison prochaine?

Marloie

Les Famennois assurent leur maintien au terme de la première campagne de l’histoire du club en nationale. Donc contrat rempli. Si Marloie n’avait pas toujours réussi ses castings par le passé, force est de constater que le club a pris la bonne habitude de taper juste ces dernières années. Dehon et Pratz, arrivés avec un beau CV, ont répondu aux attentes. Le virevoltant Dessart, lui, était la révélation de l’année avant de passer l’essentiel du second tour à l’infirmerie. Mais plus encore que la qualité des transferts, c’est l’éclosion de Luka Micha qui aura fait la fierté des supporteurs. À 19 ans à peine, il aura été le joueur le plus utilisé par Frédéric Jacquemart. Il n’a d’ailleurs pas raté une seule seconde dans ce championnat, si l’on excepte les deux rencontres ratées pour suspensions. Derrière, Romain Delvaux et Victor Letêcheur ont aussi pointé le bout de leur nez.

Deux bémols, toutefois, à la saison des Marlovanais: leur irrégularité d’abord, leur fragilité défensive ensuite. 64 buts concédés, c’est trop. Les arrivées de François et Devresse devraient toutefois régler une bonne partie du problème. Si le Marloie 2022-2023 s’annonce plus solide, il lui faudra digérer le départ de son artificier Patrick Pratz, auteur de 21 buts.

Gouvy

Il y a encore, en 2022, des experts qui prétendent qu’il n’y a que les résultats qui comptent, en football. Si c’était vrai, les joueurs de Gouvy, derniers avec 23 points, auraient le moral dans les chaussettes. Et ceux de Rochefort, 2eavec 57 unités, seraient nettement plus heureux. Est-ce le cas? Pas sûr du tout. Tout dernier qu’il est, Gouvy reprend l’ascenseur vers la P1 avec le sentiment du devoir accompli. Celui d’avoir défendu crânement sa chance, avec seulement treize hommes sur la feuille à certains matchs, et d’avoir ennuyé des écuries avec un budget parfois cinq à dix fois supérieur. Les "petits" Gouvions auront envoyé au tapis Dison, le champion, Sprimont et Onhaye. Un beau tableau de chasse! Les hommes de Christophe Bertels n’auront que deux regrets: leur départ calamiteux (1 sur 27) et ces absences à répétition. Bissen, Gresse, Nicolay, Georis, Adam, Lambert: autant de titulaires en puissance qui terminent le championnat avec moins de 55%de temps de jeu.

Passable

Mormont

La poisse n’a pas épargné les troupes de Philippe Medery cette saison, au point que le T1 des Oranges a régulièrement dû broder pour composer son onze de départ. Mais cela ne suffit peut-être pas à expliquer cet impressionnant passage à vide en automne, quand les pensionnaires de Laforge ont concédé 22buts en cinq rencontres. Malgré cela, Mormont ne finit qu’à deux unités d’Habay et sur la même ligne que Marloie. Reste que cette campagne un peu terne, le départ de Prévot et peut-être celui de Crèvecœur dans un avenir proche confèrent à l’ensemble des allures de fin de cycle. On verra, la saison prochaine, si les recrues en forme de paris effectués par le coach mormontois amèneront le vent de fraîcheur qui semble s’imposer. Et permettront aussi aux Mormontois d’améliorer leur bilan dans les derbies luxembourgeois. Parce que le 8 sur 24 affiché cette année fait plutôt mauvais genre.

Recalé

Givry

L’équipe et le staff mériteraient peut-être la grande distinction pour leur bravoure. Avec toutes les baffes qu’ils ont ramassées, être toujours en course pour le maintien à deux journées de la fin constituait déjà un exploit. Il n’y aura finalement pas eu de miracle: Givry bascule en D3. Les Canaris ont dû digérer, dès septembre, le départ de leur maître tacticien Éric Picart, en place depuis 2012, vers Rodange. L’infirmerie n’a, elle, jamais désemplit: Hinck, Deom, Alima, Raskin, Tchamdjou, Poncelet et Lion, potentiels titulaires, terminent tous la saison avec moins de 50% de temps de jeu. Mais bien plus encore que la bataille pour le maintien, c’est le retrait de Philippe Huberty qui aura secoué le club en cours de saison. Le comité givrytois ne l’avait visiblement pas anticipé et le club, installé en nationale depuis 2009, connaît un exode sans précédent. Tout le monde a déserté et il faudra beaucoup de courage à Jacques Aubry pour maintenir le navire à flot.

Oppagne

On pourrait écrire "pas de bol!", en voyant les Gaulois basculer avec 32 unités. Car depuis la saison 2003-2004, aucune équipe, hormis Huy en 2015, n’était descendue directement en P1 avec autant de points.

Mais difficile de revendiquer le maintien quand on ne décroche pas un seul succès en déplacement sur l’ensemble du championnat. Et quand on termine le premier tour avec 38 buts encaissés en quinze matchs. L’absence de hiérarchie chez les gardiens, le temps mis pour trouver une assise défensive digne de ce nom (une seule clean sheet sur les 23 premières journées), le piètre bilan contre les concurrents directs (0 sur 6 contre Wanze, 2 sur 6 contre Huy), le recrutement un peu light et la longue absence de Jérôme Jadot (d’octobre à février) sont autant de facteurs qui expliquent ce retour en P1. Une déception? Oui. Un drame? Non. Compte tenu des difficultés rencontrées par le club pour recruter (aucune arrivée annoncée à ce jour), Oppagne semblait parti pour revivre une saison similaire en D3. Passer une année moins stressante en P1 ne fera sans doute pas de tort au moral des troupes. Il faudra, aussi, digérer les départs Tom Paquet, Jérôme Roberty et Thomas Pirson.

Bonnet d’âne

Durbuy

Deux malheureuses victoires, 16 buts marqués, plus de cent encaissés sur la saison (102), 14 revers par au moins trois buts d’écart, quatre sur le score de 6-0 et un retentissant 13-1 concédé à Acren, trois propriétaires différents en deux ans, des changements au coaching, à la présidence, quelques tensions internes, une instabilité chronique, marquée notamment par un turnover déroutant (37 joueurs utilisés dont un seul de notre province, Loan Wérard), des tribunes quasiment vides, 13 exclusions sur l’ensemble de la saison, 84 cartons jaunes et un avenir incertain qui ne passera que par un obligatoire déménagement: difficile d’encore parler de projet après ça.