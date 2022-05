Les 100 ans du CP le 11juin et le Soulier d’or aussi

1. La soirée de gala du 100e Le samedi 11juin, à partir de 19h, au Bertrix Hall. Elle sera précédée de l’assemblée générale annuelle (17h, au centre culturel de Bertrix) et fera la part belle aux mises à l’honneur des acteurs de notre football. L’entraîneur le plus fidèle à son club, le plus ancien affilié toujours en fonction, le joueur le plus âgé encore actifseront ainsi quelques-uns des personnages de notre football que cette soirée mettra en évidence. Et ce n’est pas tout puisque les trophées habituellement décernés par notre journal (Soulier d’or, Gant d’or, entraîneur de l’année, etc.) seront également remis à cette occasion (lire ci-contre). En plus d’un banquet et de ces diverses mises à l’honneur, des prestations musicales seront assurées par quelques figures connues de notre foot provincial: Jean-Michel Kraus (Bertrix), ancien participant à TheVoice ; Thomas Ledent (Neuvillers) et Axel Istace (Orgeo) avec leur duo Matho&XAL ; Raphaël Rufo (Arlon), demi-finale de la dernière saison de The Voice , et Kevin Yangara (Melreux-Hotton), alias DJYangi .

2. Une Journée du foot féminin Elle aura lieu à Vielsalm le 3, le 10 ou le 17 septembre. La date sera déterminée après un arrangement avec la Fédération grand-ducale puisqu’il est prévu de mettre sur pied un match amical opposant une sélection ACFF à l’équipe nationale luxembourgeoise. Plus tôt en journée, des tournois pour jeunes filles et des activités "foot for girls" sont prévues aussi.

3. Des tournois et animations pour jeunes Il y en aura deux: un festifoot provincial, pour U7, dans le centre de la province (l’endroit et le lieu sont encore à déterminer) et une Young Cup (sur le modèle de l’ancienne Coca-Cola Cup) dans le sud, pour les U10-U11 et U12-U13. En parallèle de ces deux tournois ouverts aux équipes de notre province, des animations ludiques sont prévues.

4. Des journées pour les entraîneurs On en comptera deux là aussi. La première le 6août, au centre provincial de Longlier, la seconde le 11novembre, au centre culturel de Bertrix. Des formations, des remises à niveau, des tables rondes en compagnie de diverses personnalités seront au menu, avec des thèmes tels que l’intégration du gardien dans le jeu au pied, le foot féminin, le scouting, les datas, l’arbitrage... L’une des formations sera notamment assurée par le Suisse Thierry Barnera qui est instructeur FIFA. Notons que les détenteurs des brevets B et C qui suivront l’une des formations pourront ainsi obtenir le diplôme UEFA-C.

Des renseignements complets sur toutes ces manifestations seront disponibles sur le site du Comité provincial (https ://www.cpluxembourg.be)