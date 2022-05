Allez, 6. On a connu une saison en dents de scie. On dit souvent qu’un bon parcours en Coupe (NDLR, Arlon a atteint le 4etour en Coupe de Belgique) se paye en début de championnat. Cela s’est vérifié dans notre chef, avec pas mal de petits pépins au premier tour. Nous n’avons trop mal réagi après la trêve et une victoire contre Meix à quatre journées de la fin nous aurait même relancés dans la course au titre, mais on a repris un petit coup sur la tête avec cette défaite 2-3.

Vous pouviez vous rattraper au tour final, mais vous avez complètement explosé en deuxième période à Longlier, samedi. Le score final (4-0) ne traduit pourtant pas la différence de talent entre les deux équipes, si?

Non. Nos lacunes sont avant tout mentales et collectives, ce n’est pas nouveau. On a parfois l’impression de jouer en 4-2-4, avec des boulevards entre les lignes. Trop de joueurs chez nous défendent à 50%, là où les onze joueurs de Longlier le font à 100%. Nous sommes pourtant capables de le faire, nous l’avons prouvé au 3etour de la Coupe de Belgique en allant gagner aux tirs au but à La Louvière (D2) après avoir gardé le zéro pendant 90 minutes. Mais quand tu n’es pas capable de reproduire ce genre de prestation, d’afficher ce même état d’esprit chaque semaine, c’est que l’équipe est trop faible mentalement.

Cette absence d’esprit d’équipe aura été le gros point faible d’Arlon cette saison?

Il n’aura pas été présent assez souvent en tout cas. Mais il y a eu du mieux dans la mentalité, au fil des mois. On a mis les choses à plat en cours de saison, on a insisté sur le fait qu’il fallait se montrer plus positif sur le terrain. Arnaud (Lakaye), par exemple, l’a parfaitement intégré, ce qui lui a permis de monter en puissance.

Arlon a trop de joueurs individualistes?

Possible, oui, mais on essaye de trouver des solutions tous ensemble. Prenez le cas de Thomas (Macalli). C’est un joueur à part, un pur n°9, avec les qualités et les défauts que cela implique. J’entends par là qu’il a un ego parfois déroutant pour certains de ses coéquipiers. Thomas, qu’il joue au foot, au 421 ou aux fléchettes, il veut gagner à tout prix. Et ce trait de personnalité peut l’amener à s’énerver quand cela ne tourne pas comme il le voudrait. Mais c’est un garçon avec qui on peut discuter. Et on l’a fait. On lui a dit de se montrer plus positif, de se taire pendant les matchs et d’en discuter après. Il a mis ces conseils en pratique et cela a fait du bien à l’ensemble du groupe. Il faut aussi des compétiteurs comme lui dans une équipe.

Il voudrait un Guy Blaise en défense

Ce qui a aussi sauté aux yeux, samedi, c’est l’absence de leaders. Vous partagez ce sentiment?

Oui, cela s’est surtout ressenti dans l’axe défensif, où nous avons beaucoup de joueurs avec le même profil. Il manque un patron, un joueur de ballon. Adrien François peut être celui-là, mais quand il joue derrière, il n’est plus dans le milieu. Un profil à la Quentin Fourny (Longlier) nous ferait du bien derrière. Samedi, nous avions d’ailleurs demandé à Macalli de le presser au maximum pour ne pas le laisser relancer tranquillement.

La plus grosse déception de la saison, à Arlon, reste la probable descente de l’équipe B en P3?

Oui. Pour le club, c’est un énorme coup dur. Cette relégation (NDLR, les Arlonais doivent gagner le tournoi triangulaire des 12es de P2 et espérer qu’une place se libère à cet échelon pour se sauver), si elle se confirme, risque de saborder tout le projet du club. Un jeune qui a fait toutes ses classes en interprovinciaux et qui est encore un peu léger pour la P1 n’aura pas envie d’aller jouer en P3. Arlon risque donc de perdre des joueurs…

Si la saison d’Arlon est décevante, on a l’impression que vous avez, vous, franchi un palier personnellement. C’est votre meilleure saison depuis votre arrivée, non?

Celle où je me suis montré le plus constant, oui. J’ai mûri, au contact des Nzita, Closse, Coso, etc. J’ai surtout beaucoup appris de Mamadou Faye. Avant, quand je ratais deux ou trois passes en début de rencontre, mon match était terminé. Je suis plus serein, plus patient, plus réfléchi désormais.

Vous avez d’ailleurs hérité du brassard de capitaine en l’absence d’Adrien François…

J’essaye de montrer l’exemple, en multipliant les courses, en me rendant disponible. Avec Faye, j’ai vu ce qu’était vraiment un leader. Ce n’est pas quelqu’un qui aboie à tout va. C’est plutôt quelqu’un qui va aller mettre un tacle ou une semelle quand il faut réveiller les troupes.Ce sont les actes qui comptent, plus que les paroles.

On sent aussi dans votre jeu une véritable passion pour le foot, qu’on ne ressent pas chez tout le monde. Cela vient de votre papa Joël?

Sa référence, c’était Cruyff. Moi, j’ai grandi avec Guardiola. Avec ce principe qui consiste à défendre avec le ballon. Le meilleur moyen de ne pas encaisser est encore de conserver le ballon. Quand je regarde l’Ajax de Ten Hag ou le Bayern de Nagelsmann, j’essaye de comprendre ce qui se passe, ce que font les joueurs. Je peux parler de foot pendant une heure avec mon père. J’aime bien discuter avec mes coéquipiers aussi. Cela aide à mieux se comprendre.

Encore faut-il qu’ils aient la même sensibilité que vous…

C’est vrai que tous les joueurs ne voient pas le foot de la même manière. Mon frère (Victor), par exemple, c’est un artiste. Il sait faire des trucs incroyables avec le ballon. Mais quand il regarde un match à la TV, il est plus détaché que moi. Il commence cependant à intégrer le fait qu’en football, on joue d’abord avec sa tête.

Qui va gagner ce tour final: Meix ou Longlier?

Je vois bien la qualification se jouer aux tirs au but. Meix a l’expérience avec les Brolet, Blaise et autre Breda; Longlier a la discipline tactique et la confiance.

Et si vous pouviez prendre un joueur de P1 pour renforcer Arlon, qui choisiriez-vous?

Peut-être Guy Blaise. Son calme, son expérience, ses qualités de rassembleur nous feraient du bien. Mais le meilleur transfert qu’Arlon puisse faire pour la saison prochaine, ce serait de développer un véritable esprit d’équipe. Peut-être faudra-t-il organiser une journée ou l’autre de team-building…