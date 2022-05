A Rulles ce mardi, les Libramontois n'ont pas le droit à l'erreur

Au moment de démarrer son match, Libramont gardera sans doute en mémoire sa première mi-temps de samedi.Une première période où les Ardennais avaient fait le boulot, en rentrant aux vestiaires avec quatorze points d’avance. "Mais quatorze points, ce n’est rien du tout , lance Gilles Collette. Même avec cette avance, à la pause, nous n’avons pas cru que le match était dans la poche.Quatorze points, c’est quatre bombes et un panier. Libramont est capable de gérer une telle avance?Normalement, oui, comme beaucoup d’équipes.Mais ici, Rulles a très bien joué en seconde période et de notre côté, nous étions un peu moins dedans.Les absences de Piette, Harvey et Godefroid ont fait mal. C’est quand même trois rotations importantes que nous perdons et cela nous a peut-être un peu porté préjudice."

Ce mardi soir, Piette et Harvey feront encore l’impasse.Le premier est toujours suspendu, tandis que le second est toujours blessé.Concernant Godfroid, sa participation reste incertaine. "Ce que peut nous apporter Alexis?Sa hargne et son coup de folie, répond Gilles Collette. Et puis, au niveau de la taille, c’est un atout supplémentaire.Sans oublier le fait que cela donne une rotation en plus.Pour l’équipe, c’est important."

«Le sixième homme a fait la différence»

Samedi soir, Rulles a pu compter sur un public de feu.Et ce soir, Gilles Collette ne s’attend pas à autre chose. "Le sixième homme rullot, il a aussi fait la différence ce samedi , estime Gilles Collette. Vous avez vu l’ambiance que les supporters de Rulles ont mise? Cela a contribué au fait que Rulles reste dans son match. Et je sais que ce sera pareil ce mardi.D’autant plus que la salle de Rulles se prête bien pour ce genre d’ambiance.Les supporters sont juste à côté du terrain.Ce sera la guerre, mais c’est chouette de pouvoir jouer dans des conditions comme celles-là.Libramont parviendra-t-il à garder son calme si le début de match ne tourne pas dans notre sens?Il faudra rester calme. Nous avons bien su le faire en finale de Coupe face à Neufchâteau alors que nous n’avions pas bien débuté."