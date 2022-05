Les Rullots créent la sensation

Libramont, privé d’Arnaud Piette (suspendu) et de Godfroid (blessé au pied), a perdu pied après la 25’ et n’a pas trouvé de solution, ni pour arrêter la marche en avant de Rulles, ni pour alimenter le marquoir, en dehors d’Arnaud Chalon, qui a, une nouvelle fois, montré qu’il était au-dessus du lot. " J’ai été impressionné par le jeu de Chalon , avoue Mathieu Fivet. Il est deux crans au-dessus de tout le monde. C’est du gâchis en P1. "

51-35 à la 23’

Après cinq minutes de mise en route, Libramont opère la cassure via Chalon, N. Tinant et Lacroix (15-8 à la 7’). D. Lambert et Jacquemin ramènent Rulles (19-18), avant une b ombe de Chalon: 22-18 (10’). Les pertes de balle gaumaises sont exploitées en contre-attaque par qui vous savez (29-18). T. Piette et Hardy s’illustrent à leur tour et Libramont file à 35-18 (15’). Les Lambert réagissent (39-25), N. Tinant et Fontaine répliquent: 44-30.

À la reprise, les Libramontois gardent encore la main pendant trois minutes (51-35), puis Rulles prend l’ascendant, grâce à sa défense intransigeante, à l’image d’un bloc de Jacquemin sur Lacroix, et grâce à un Lamy impérial au rebond, des deux côtés du terrain. Les Gaumais terminent le quart-temps par un 0-8, signé Thomas (2 missiles ) et Lamy: 58-55 (30’).

«On s’est fait bouffer»

Si Libramont, qui perd F. Piette pour deux fautes antisportives, reste encore devant, c’est uniquement grâce à Chalon, au four et au moulin, qui inscrit 9 points d’affilée pour ses couleurs (67-63 à la 35’). Mais cela ne suffit pas. Lamy part au dunk, Preser transforme ses lancers (67-67) et Henriot, à trois points , donne les rênes à Rulles (68-70). Et les supporters gaumais font encore plus monter les décibels après un panier de L. Tinant (68-72). À distance, T. Piette, qui a très peu shooté, ramène l’espoir dans le camp libramontois à 37 secondes du terme (71-73). Mais H. Lambert, en lay-up, et Henriot, aux lancers, assurent la victoire de Rulles: 71-79.

" On est content, mais on ne va pas s’emballer , glisse Mathieu Fivet. C’est la première manche. On doit encore en gagner une. Et il faut rester humble et ne pas oublier qu’il leur manquait A. Piette et Godfroid. "

Arnaud Chalon, lui, ne cherche pas d’excuse: " On s’est fait bouffer. Rulles a joué avec une intensité bien supérieure à la nôtre. Je pense qu’on s’est relâché en 2e mi-temps. Inconsciemment, on s’est dit qu’on pouvait gérer notre avantage. Et on s’est obstiné à shooter trop vite, au lieu d’attaquer l’anneau. Mais il faut dire que les Rullots ont bien cadenassé la raquette. Ils étaient bien en place en défense et ils ont pris tous les rebonds. Ils sont venus avec du public, ça les a boostés. De notre côté, on a joué sans Alexis (Godfroid) et ça s’est vu. Il est l’une des premières options offensives de l’équipe. Maintenant, il faudra aller gagner à Rulles mardi, ça va être dur. "